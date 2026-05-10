Mangal Gochar 2026: मेष राशि में मंगल का गोचर कल से, 41 दिन तक संभलकर रहें 4 राशियां, ऐसें करें बचाव
Mars Transit in Aries 2026: ज्योतिष शास्त्र में उग्र माने जाने वाले मंगल मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस राशि में मंगल 11 मई से लेकर 21 जून तक रहने वाले हैं। पढ़ें इस गोचर के चलते किन 4 राशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?
मई का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक कई ग्रहों के बीच उलट-फेर देखा जाएगा। कल यानी 11 मई मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को सबसे क्रूर और उग्र माना जाता है। कल मंगल अपनी ही राशि मेष में गोचर करेंगे और यहां 21 जून तक विराजमान रहेंगे। उग्र मंगल जब अपनी ही राशि में आएंगे तो ऊर्जा को दोगुना होना तय है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर माना जा रहा है कि कुछ राशियों पर इस गोचर का असर ज्यादा अच्छा नहीं पड़ने वाला है।
कर्क, तुला, मकर और मीन राशि पर मंगल गोचर का बुरा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इन राशियों की जिंदगी में अगले 41 दिन तक क्या-क्या उथल-पुथल मचेगी। साथ ही आखिरी में मंगल के बुरे असर को कम करने का उपाय भी पढ़ें।
11 मई से 21 जून तक सतर्क रहें 4 राशियां-
कर्क राशि
11 मई से कर्क राशि वालों को मेंटली तौर पर प्रेशर महसूस हो सकता है। ऑफिस में किसी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। अगर आप सोच-समझकर नहीं बोलेंगे तो इसका असर नौकरी और रिश्तों दोनों पर पड़ने वाला है। 21 जून तक परिवार का माहौल थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बस इस दौरान ज्यादा सोच-सोचकर स्थिति को और भारी ना बनाएं।
तुला राशि
तुला शुक्र की राशि है और इस गोचर के चलते इसके जातक रिश्तों खिटपिट देखेंगे। रिश्ते में खटास आ सकती है। पति-पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात का ही मुद्दा बन सकता है। वहीं बिजनेस करने वालों को पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। पैसों से संबंधित किसी भी काम में आप लापरवाही ना करें और हर चीज में क्लैरिटी लेकर रखें नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है।
मकर राशि
शनि की राशि मकर पर भी मंगल गोचर का असर दिखेगा। इस दौरान मकर राशि के जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि चोट लगने के चांस हैं। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। घर परिवार में माहौल थोड़ा सा उग्र हो सकता है। आप अगले 41 दिन फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। ऐसा नहीं करेंगे तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है।
मीन राशि
गुरु की राशि मीन पर भी इस गोचर का असर कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। इस दौरान जातकों को पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। इस दौरान अगर इन्वेस्टमेंट करने में जल्दबाजी दिखाएंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। बोलते वक्त शब्दों का चयन सोच-समझकर ही करें क्योंकि कुछ चीजें लोगों को चुभ सकती हैं। इस दौरान अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें।
मंगल गोचर के दौरान करें ये उपाय
अगर ऊपर बताई गई राशियों में से आपकी भी राशि है तो घबराने की जरूरत नहीं है। घर पर रहकर ही आप कुछ उपाय करके मंगल के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। 21 जून तक लगातार आप भगवान हनुमान की पूजा करें। कोशिश करें कि मंगलवार के दिन आप लाल रंग की चीजें दान कर पाएं। इस टाइम पीरियण में लोगों से ज्यादा बहसबाजी ना करें। जितना हो पाए शांत रहने की कोशिश करें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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