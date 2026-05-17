मेष राशि में मंगल गोचर देगा खुशखबरी, इन 4 राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट
Mesh Rashi Mangal Gochar Aries Transit 2026 : जब मंगल अपनी खुद की मूलत्रिकोण राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। मंगल के मेष गोचर से रूचक राजयोग का निर्माण भी होता है।
Mesh Rashi Mangal Gochar Aries Transit 2026, मंगल गोचर राशिफल : ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, एनर्जी, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। जब मंगल अपनी खुद की मूलत्रिकोण राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। मंगल के मेष गोचर से रूचक राजयोग का निर्माण भी होता है। मंगल का मेष राशि में यह गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है। इन राशियों के लोगों को करियर में बड़ा उछाल, भूमि-भवन का लाभ और अटके कामों में जबरदस्त सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं वे कौन सी लकी राशियां हैं-
मेष राशि में मंगल गोचर देगा खुशखबरी, इन 4 राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट
मेष राशि
मंगल आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके प्रथम (लग्न) भाव में आ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा फायदा आपको ही मिलने वाला है।
- आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा।
- दफ्तर में आपकी लीडरशिप क्वालिटी तारीफ होगी।
- बॉस आपके काम से प्रभावित होकर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन दे सकते हैं।
- समाज और कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।
- सेहत में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आपके 11वें यानी इंकम और लाभ के भाव में होने जा रहा है।
- यह समय आपके लिए छप्परफाड़ धन लाभ लेकर आ सकता है।
- आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे।
- अगर आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे इस दौरान बड़ा मुनाफा मिल सकता है।
- फंसा हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग हैं।
- जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी डील या विदेशी स्रोतों से लाभ मिल सकता है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपके 9वें यानी भाग्य के भाव में होने जा रहा है।
- सूर्य और मंगल की मित्रता के कारण यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा।
- स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है।
- नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में लंबी दूरी की या विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है, जो भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी।
- पिता या गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
- आपके अटके हुए कानूनी मामले या सरकारी काम इस दौरान आसानी से पूरे हो जाएंगे।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आपके 5वें यानी बुद्धि, ज्ञान और संतान के भाव में होने जा रहा है।
- जो लोग क्रिएटिव फील्ड, स्पोर्ट्स, राजनीति या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा जैसा रहेगा।
- आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी।
- संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।
- सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।
मंगल के इस गोचर के दौरान सावधानी भी जरूरी है
मंगल देव हाई एनर्जी के साथ-साथ थोड़ा गुस्सा भी दिला सकते हैं। इसलिए इन चारों राशियों के जातकों को सलाह दी जाती है कि जोश में आकर होश न खोएं। इस गोचर के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और किसी से भी बातचीत करते समय अपने गुस्से और अहंकार पर काबू रखें, ताकि इस शुभ गोचर का आपको पूरा और सकारात्मक लाभ मिल सके।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा