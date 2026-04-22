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मेष राशि में बुध,सूर्य, मंगल की होगी तिगड़ी, मई में किन राशियों को मिलेगी अच्छी खबर

Apr 22, 2026 12:47 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Lucky Rashifal 2026: अप्रैल के बाद मई में सितारों की हलचल फिर से बढ़ने वाली है। इस महीने 2 बड़े ग्रह मेष राशि में नजर आएंगे, इससे आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, कुल मिलाकर 4 राशियों के लिए अच्छे योग हैं। मई के शुरू में बुध मेष राशि में रहेंगे और मेष राशि में रहकर अस्त हो जाएंगे।

मेष राशि में बुध,सूर्य, मंगल की होगी तिगड़ी, मई में किन राशियों को मिलेगी अच्छी खबर

Lucky Rashifal 2026: अप्रैल के बाद मई में सितारों की हलचल फिर से बढ़ने वाली है। इस महीने 2 बड़े ग्रह मेष राशि में नजर आएंगे, इससे आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, कुल मिलाकर 4 राशियों के लिए अच्छे योग हैं। मई के शुरू में बुध मेष राशि में रहेंगे और मेष राशि में रहकर अस्त हो जाएंगे। इसके बाद मंगल भी मेष राशि में जाएंगे, आपको बता दें कि मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। इस राशि में जाकर मंगल की स्थिति मजबूत हो जाती है और मंगल कई राशियों को लाभ कराते हैं। सूर्य अप्रैल में ही मेष राशि में रहेंगे, वो 15 मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार मेष राशि में तीन ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, जो मई के महीने में कई राशियों को प्रभावित करेगा। यहां हम बताएंगे उन चार लकी राशियों के बारे में, जिन्हें इस परिवर्तन से लाभ होगा।

मेष राशि के लिए मई में अच्छे योग

मेष राशि वालों के लिए मई का महीना हलचल वाला रहेगा, मंगल, से लेकर बुध और सूर्य आपकी राशि में रहेंगे। सूर्य इस राशि में उच्च के हैं। ऑफिस में आपको तारीफ के साथ प्रमोशन मिलेगी। आपको प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल से लेकर सभी जगह लाभ के योग बनेंगे।

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वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा मई

वृषभ राशि के जातकों के लिएमंगल और सूर्य गोचर लाभ देने वाला रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई में लाभ मिलेगा। बिजनेस से लेकर आपके रिलेशनशिप में आपको अच्छे योग के साथ भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस को लेकर आपके सितारे अच्छे हैं।

सिंह राशि वालों के लिए लकी रहेगा महीना

सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना खास रहेगा। मंगल गोचर और बुध गोचर इस राशि के लोगों का सम्मान बढ़ाएगा। सूर्य गोचर से आपके सरकारी लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए महीने के 15 दिन अच्छी खबर लेकर आ रहा है।

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मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा अगला महीना

मकर राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत खास रहेगा। इस राशि के लोगों के लिए समय अच्छा होगा। आपका लाइफ पार्टनर आपको हर जगह से सपोर्ट करेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए आगे जाने के रास्ते खुले हैं। अगर कोई लीगल मामला है तो आपके लिए अच्छे योग हैं।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


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