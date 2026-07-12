Surya Gochar 2026: सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है? परिवार और करियर में दिख सकते हैं बड़े बदलाव
16 जुलाई 2026 को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से मेष राशि वालों के लिए अगले एक महीने का समय मिला-जुला रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और परिवार पर अधिक ध्यान देना होगा। घर से जुड़े खर्च बढ़ने के संकेत हैं, इसलिए आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।
वैदिक ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक माना जाता है। 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। मेष राशि के लिए सूर्य का यह गोचर चौथे भाव में होगा। यह भाव घर, परिवार, माता, सुख-सुविधा और जमीन-जायदाद से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में अगले एक महीने तक मेष राशि के लोगों को कुछ मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ बातों में संभलकर चलना होगा।
नौकरी में बढ़ सकती है जिम्मेदारी
अगर आप नौकरी करते हैं तो काम का दबाव पहले से थोड़ा ज्यादा रह सकता है। अधिकारी आपसे अच्छे काम की उम्मीद करेंगे। अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो उसका फायदा भी मिल सकता है। नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बचें।
घर और परिवार पर रहेगा फोकस
इस दौरान परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। माता की सेहत का ध्यान रखें। अगर परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत से मामला सुलझ सकता है। घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें।
पैसों के मामले में सोच-समझकर लें फैसला
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। जमीन, मकान या वाहन से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। बिना जरूरत के खर्च करने से बचें, ताकि आगे परेशानी न हो।
सेहत का रखें ध्यान
सेहत को लेकर लापरवाही न करें। काम की भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पूरी नींद लें। अगर पहले से कोई पुरानी परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें। रोज थोड़ा टहलना या योग करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
रिश्तों में रखें मिठास
जीवनसाथी और परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलें। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। शांत होकर बात करेंगे तो रिश्ते मजबूत रहेंगे। दोस्तों का भी साथ मिलेगा।
ये उपाय कर सकते हैं
रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और काम में आने वाली रुकावटें कम होती हैं।
क्या कहते हैं संकेत
कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। परिवार और करियर दोनों पर ध्यान देना होगा। अगर धैर्य के साथ फैसले लेंगे और मेहनत जारी रखेंगे तो आने वाले समय में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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