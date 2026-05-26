मेष राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु गोचर , जून से क्या होंगे, बदलाव, क्या-क्या मिलेगा?
June guru gochar Rashifal in hindi: मेष राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा, जून से क्या होंगे बदलाव। शनि की साढ़ेसाती का भी है असर ऐसे में पढ़ें क्या रहेगा टर्निंग प्वाइंट
June guru gochar Rashifal in hindi: मेष राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा, ये सवाल मेष राशि वालों के समय उत्तम रहेगा। आपके लिए एक के बाद एक अच्छे मौके आ सकते हैं, लेकिन शनि की साढ़ेसाती भी आपकी राशि पर है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। यहां हम बात करेंगे, गुरु के गोचर से आपको क्या अच्छे और बुरे बदलाव मिल सकते हैं। पहले बात करें कि गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि से निकलकर इस राशि में जाने से आपको कई लाभ होंगे। आपके लिए चीजें आसान होंगी, लेकिन बड़े फैसलों को लेते समय सावधानी बरतें। आपके लिए मिलाजुला असर रहेगा। रिलेशनशिप में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है।
मेष राशि पर क्या रहेगा असर
मेष राशि के लिए गुरु छोटामोटा असर नहीं छोड़ेंगे, गुरु आपके भाग्य से, आपकी लर्निंग, सपंत्ति, संतान से जुड़े हैं। आपको बता दें कि गुरु आपकी राशि में अगर 9वें घर में हैं धर्म, लक,लीगल, हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा के कारक माने जाते हैं। यह बहुत खास घर माना जाता है,इसलिए अगर आपकी कुंडली में इस घर में गुरु हैं तो आपको इससे लाभ मिल सकता है। आपकी राशि के लिए जरूरी है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी और कम्युनिकेशन के जरिए आप आगे बढञ सकते हैं। आपइस दौरान इमोशनली भी अच्छे होंगे। आपकी हेल्थ भी इस समय अच्छी हो सकती है। मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला फेज है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करें, आपको किसी भी तरह का विवादित किसी से नहीं बोलना है, आपको सूर्य को जल भी चढ़ाना है।
गुरु और शनि का मिलाजुला असर
गुरु एक तरफ आपको बताएंगे कि आपको इमोशनली चीजों को मन से नहीं लगाना है, आपको इमोशनल तौर पर गुरु का लाभ मिलेगा। इससे रिलेशनशिप में चीजें आपके लिए आसान होंगी। रिलेशनशिप में चीजें अगर खराब थीं, तो इनमें थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन शनि आपको अनुशासन और हार्ड वर्क की तरफ ले जाएंगे। शनि आपको सिखाएंगे, कैसे हर चीज को टाइम देना है। आपको मेहनत करनी है, अपने एफर्ट दिखाने हैं, इसलिए सही से टाइम मैनेजमेंट करें। इससे बैलेंस रहेगा, तो दिक्कतें नहीं होंगी। इस प्रकार आपके लिए जून का समय अच्छा होगा, आपकी कोशिशें रंग लाएंगी ।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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