मेष राशिफल 20 जून 2026: सुबह का समय रहेगा सबसे शुभ, धैर्य और समझदारी से बनेंगे बिगड़े काम
Mesh Rashi Ka Rashifal: चंद्रमा के सिंह राशि में रहने से आज ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। सुबह का समय जरूरी फैसलों, खरीदारी और कामकाज के लिए शुभ रहेगा। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझना भी जरूरी होगा।
Aries Horoscope Today, Mesh Rashi Ka Rashifal, मेष राशिफल 20 जून 2026: चंद्रमा आज सिंह राशि में है, इसलिए मन में ऊर्जा तो रहेगी, पर उसे सही दिशा देना ज्यादा जरूरी होगा। शनिवार का असर आपको थोड़ा गंभीर और भीतर से सोचने वाला बना सकता है। दिन की शुरुआत शांत रखेंगे तो आगे की चाल बेहतर बैठेगी। सुबह का समय खास तौर पर काम का है। किसी जरूरी बात पर फैसला लेना हो, घर के लिए कोई सामान चुनना हो, या छोटे बाजार से रोजमर्रा की खरीदारी करनी हो, तो यही समय ठीक रहेगा। परिवार के बीच आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन बात मनवाने से पहले सामने वाले का मन समझना भी जरूरी है। यही आज की असली ताकत है। सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका बन सकता है। वहां आपकी मौजूदगी अच्छी लगेगी। जो लोग खेल या किसी प्रतियोगी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें अपने प्रयास का सम्मान मिल सकता है। कारोबारियों के लिए बाहर के संपर्क बढ़ाने का विचार बन सकता है। यात्रा का प्लान हो तो कागज, समय और खर्च पहले देख लें। देर दोपहर में हड़बड़ी से की गई छोटी गलती भी बेवजह थकान बढ़ा सकती है। राहत की बात यह है कि दिन पूरी तरह आपके खिलाफ नहीं है। धैर्य रखेंगे तो अच्छा निकलेगा।
प्रेम और रिश्ते
घर के रिश्तों में आज समझदारी ज्यादा काम करेगी, तर्क कम। जीवनसाथी या किसी करीबी को यह लग सकता है कि आप अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं। ऐसे में चुप्पी लंबी न खींचें। दो साफ वाक्य कई गलतफहमियां रोक सकते हैं। परिवार में किसी छोटे मुद्दे, जैसे किसी कार्यक्रम में जाने या न जाने की बात, पर राय अलग हो सकती है। आप नरमी से बोलेंगे तो बात आसानी से सुलझ जाएगी। बच्चों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। अगर किसी पुराने दोस्त का फोन आए तो उसे टालें नहीं। छोटा संवाद भी अपनापन लौटा सकता है।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई के मामले में दिन सहायक है। जिन विद्यार्थियों का ध्यान पिछले कुछ समय से बिखर रहा था, उन्हें आज फिर से लय मिल सकती है। कठिन विषय को सुबह बैठकर पढ़ें। समझ जल्दी बनेगी। नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे, लेकिन अपनी बात रखते समय थोड़ा ठहराव रखें। आपकी तैयारी अच्छी होगी, इसलिए बिना शोर किए भी असर पड़ेगा। ऑफिस में किसी मीटिंग या रिपोर्ट को लेकर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। उसे बोझ न मानें। यह भरोसे का संकेत भी हो सकता है। कारोबारियों के लिए नए संपर्कों या बाहर के काम को बढ़ाने के संकेत हैं। फिर भी केवल उत्साह में वादा न करें। पहले क्षमता देखें, फिर हां कहें। यही आज की समझदारी है।
धन और वित्त
पैसे की स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन खर्च भी साथ चलेंगे। घर के लिए कोई उपयोगी चीज लेते समय भावनाओं से ज्यादा जरूरत देखें। छोटे बाजार से खरीदारी में तुलना कर लेना फायदेमंद रहेगा। किसी समारोह या आवागमन पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है। कारोबार से जुड़े लोग यात्रा या विस्तार की तैयारी में रकम अलग रखें। कमाई के मौके बनेंगे, पर तुरंत बड़ा लाभ मान लेना सही नहीं होगा। बचत खाते या महीने के खर्च का एक छोटा हिसाब आज ही लिख लें। इससे मन भी शांत रहेगा और फालतू खरीदारी रुक जाएगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर साथ देगा, पर मन का संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। सिर भारी लगे या बेचैनी बढ़े तो थोड़ी देर खुली हवा में बैठें। पानी की मात्रा ठीक रखें। मीठी चीजें जरूरत से ज्यादा न लें, वरना सुस्ती आ सकती है। जिन लोगों को कंधे या पीठ में जकड़न रहती है, वे बैठने का तरीका सुधारें। शाम को घर लौटकर दस मिनट शांत बैठना आज दवा जैसा काम करेगा।
आज की सलाह
सुबह के शांत समय में जरूरी बात तय करें, शाम तक धैर्य को अपना सहारा बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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