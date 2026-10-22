आज का मेष राशिफल- 23 अक्टूबर: खर्चों पर रखें नजर, करियर में संपर्कों से मिल सकती है मदद; रिश्तों में सोच-समझकर लें फैसले
आज का मेष राशिफल 23 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
आज का मेष राशिफल: जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। संपर्कों से जानकारी जुटाना और अपने लक्ष्य की स्थिति देखना उपयोगी होगा, लेकिन लाभ निश्चित नहीं है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में आएगा। तब खर्च, विश्राम और अधूरे काम समेटने पर ध्यान दें। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। यह साढ़ेसाती का पहला चरण है, जिसमें लंबित जिम्मेदारियों, आराम और बजट के लिए व्यावहारिक सीमाएं जरूरी हैं। इसे नुकसान का संकेत मानने के बजाय अपनी क्षमता के अनुरूप कार्यक्रम बनाएं। हर निमंत्रण स्वीकार करने की जगह जरूरी कामों के लिए पर्याप्त समय बचाना बेहतर रहेगा।
आज का मेष राशिफल: करियर और शिक्षा
कार्यस्थल पर किसी परिचित से उपयोगी सूचना मिले तो संबंधित व्यक्ति से उसकी पुष्टि करें। नौकरी तलाश रहे हैं तो आवेदन की स्थिति पूछना और अपना परिचय संक्षेप में तैयार रखना उपयोगी रहेगा। कारोबार में ग्राहक की रुचि को पक्का आदेश न मानें। मात्रा, भुगतान और काम पूरा करने की अवधि लिखित रूप में स्पष्ट करें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर का व्यवस्थित वातावरण पढ़ाई और काम में सहारा दे सकता है, हालांकि घरेलू जिम्मेदारियां भी समय मांग सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटकर अभ्यास करना बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद संशोधन, नोट्स व्यवस्थित करने और अकेले किए जा सकने वाले काम चुनें। तुरंत उत्तर देने का दबाव हो तो अपनी वास्तविक उपलब्धता बताएं। किसी नए प्रशिक्षण की उपयोगिता उसके पाठ्यक्रम से जांचें।
आज का मेष राशिफल: धन और वित्त
निवेश का निर्णय केवल उत्साह या किसी परिचित की सलाह पर न लें। पहले आपात जरूरतों की रकम, नियमित बिल और निकट भविष्य के खर्च अलग करें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े आर्थिक लक्ष्यों और निजी जोखिम लेने की इच्छा के बीच संतुलन की जरूरत दिखाती है। समूह में चर्चित योजना आपकी जरूरतों के अनुकूल हो, यह जरूरी नहीं। घर की मरम्मत या सुविधा पर खर्च सोच रहे हों तो जरूरी और वैकल्पिक लागत अलग लिखें। दोपहर के बाद छोटे भुगतान भी दर्ज करें। बचत निकालने से पहले निकासी की शर्त और शुल्क समझ लें।
आज का मेष राशिफल: प्रेम और रिश्ते
बातचीत में नरमी रखें, साथ ही अपनी अपेक्षा स्पष्ट बताएं। केवल अच्छे शब्द किसी पुरानी असहमति का पूरा समाधान नहीं हैं। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि में वक्री है। साझा समय और पुराने वादों की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। यदि आप संबंध में हैं तो पूछें कि सामने वाला समाधान चाहता है या अपनी बात कहना चाहता है। घर में मेहमान आने की योजना बने तो तैयारी और खर्च मिलकर तय करें। नए परिचय में सहज बातचीत को तुरंत प्रतिबद्धता न समझें। दोपहर के बाद निजी समय चाहिए तो विनम्र ढंग से बताएं, ताकि चुप्पी का अनावश्यक अर्थ न निकाला जाए।
आज का मेष राशिफल: स्वास्थ्य और कल्याण
व्यस्तता के बीच थकावट महसूस हो तो कार्यक्रम में विराम रखें। भोजन टालना और लगातार संदेश देखते रहना आराम का विकल्प नहीं है। काम के बीच उठकर चलें, पानी पास रखें और स्क्रीन से नजर हटाएं। घर से काम करते हैं तो बैठने की जगह और पीठ के सहारे पर ध्यान दें। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या हो तो निर्धारित देखभाल जारी रखें। नई या लगातार बनी परेशानी के लिए चिकित्सकीय सलाह लें। नींद के लिए पर्याप्त जगह रखने को काम की योजना का हिस्सा बनाएं। अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले अपनी ऊर्जा का आकलन करें।
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: 11:42 ए एम to 12:27 पी एम (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जरूरी जिम्मेदारियों की छोटी सूची बनाएं। उसमें भुगतान, महत्वपूर्ण उत्तर और आराम के लिए जगह रखें। जिस काम में मदद चाहिए, उसके लिए स्पष्ट अनुरोध भेजें और संबंधित व्यक्ति को आवश्यक जानकारी भी दें।
क्या न करें- दोस्तों के उत्साह में बिना जांच निवेश न करें। घरेलू सुविधा की हर खरीद को तत्काल जरूरत न मानें। अपनी क्षमता से अधिक काम या मिलने का वादा केवल दूसरों को खुश रखने के लिए न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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