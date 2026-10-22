आज का मेष राशिफल- 23 अक्टूबर: खर्चों पर रखें नजर, करियर में संपर्कों से मिल सकती है मदद; रिश्तों में सोच-समझकर लें फैसले

आज का मेष राशिफल 23 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

आज का मेष राशिफल: जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। संपर्कों से जानकारी जुटाना और अपने लक्ष्य की स्थिति देखना उपयोगी होगा, लेकिन लाभ निश्चित नहीं है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में आएगा। तब खर्च, विश्राम और अधूरे काम समेटने पर ध्यान दें। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। यह साढ़ेसाती का पहला चरण है, जिसमें लंबित जिम्मेदारियों, आराम और बजट के लिए व्यावहारिक सीमाएं जरूरी हैं। इसे नुकसान का संकेत मानने के बजाय अपनी क्षमता के अनुरूप कार्यक्रम बनाएं। हर निमंत्रण स्वीकार करने की जगह जरूरी कामों के लिए पर्याप्त समय बचाना बेहतर रहेगा।

आज का मेष राशिफल: करियर और शिक्षा कार्यस्थल पर किसी परिचित से उपयोगी सूचना मिले तो संबंधित व्यक्ति से उसकी पुष्टि करें। नौकरी तलाश रहे हैं तो आवेदन की स्थिति पूछना और अपना परिचय संक्षेप में तैयार रखना उपयोगी रहेगा। कारोबार में ग्राहक की रुचि को पक्का आदेश न मानें। मात्रा, भुगतान और काम पूरा करने की अवधि लिखित रूप में स्पष्ट करें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर का व्यवस्थित वातावरण पढ़ाई और काम में सहारा दे सकता है, हालांकि घरेलू जिम्मेदारियां भी समय मांग सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटकर अभ्यास करना बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद संशोधन, नोट्स व्यवस्थित करने और अकेले किए जा सकने वाले काम चुनें। तुरंत उत्तर देने का दबाव हो तो अपनी वास्तविक उपलब्धता बताएं। किसी नए प्रशिक्षण की उपयोगिता उसके पाठ्यक्रम से जांचें।

आज का मेष राशिफल: धन और वित्त निवेश का निर्णय केवल उत्साह या किसी परिचित की सलाह पर न लें। पहले आपात जरूरतों की रकम, नियमित बिल और निकट भविष्य के खर्च अलग करें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े आर्थिक लक्ष्यों और निजी जोखिम लेने की इच्छा के बीच संतुलन की जरूरत दिखाती है। समूह में चर्चित योजना आपकी जरूरतों के अनुकूल हो, यह जरूरी नहीं। घर की मरम्मत या सुविधा पर खर्च सोच रहे हों तो जरूरी और वैकल्पिक लागत अलग लिखें। दोपहर के बाद छोटे भुगतान भी दर्ज करें। बचत निकालने से पहले निकासी की शर्त और शुल्क समझ लें।

आज का मेष राशिफल: प्रेम और रिश्ते बातचीत में नरमी रखें, साथ ही अपनी अपेक्षा स्पष्ट बताएं। केवल अच्छे शब्द किसी पुरानी असहमति का पूरा समाधान नहीं हैं। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि में वक्री है। साझा समय और पुराने वादों की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। यदि आप संबंध में हैं तो पूछें कि सामने वाला समाधान चाहता है या अपनी बात कहना चाहता है। घर में मेहमान आने की योजना बने तो तैयारी और खर्च मिलकर तय करें। नए परिचय में सहज बातचीत को तुरंत प्रतिबद्धता न समझें। दोपहर के बाद निजी समय चाहिए तो विनम्र ढंग से बताएं, ताकि चुप्पी का अनावश्यक अर्थ न निकाला जाए।

आज का मेष राशिफल: स्वास्थ्य और कल्याण व्यस्तता के बीच थकावट महसूस हो तो कार्यक्रम में विराम रखें। भोजन टालना और लगातार संदेश देखते रहना आराम का विकल्प नहीं है। काम के बीच उठकर चलें, पानी पास रखें और स्क्रीन से नजर हटाएं। घर से काम करते हैं तो बैठने की जगह और पीठ के सहारे पर ध्यान दें। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या हो तो निर्धारित देखभाल जारी रखें। नई या लगातार बनी परेशानी के लिए चिकित्सकीय सलाह लें। नींद के लिए पर्याप्त जगह रखने को काम की योजना का हिस्सा बनाएं। अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले अपनी ऊर्जा का आकलन करें।

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: 11:42 ए एम to 12:27 पी एम (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जरूरी जिम्मेदारियों की छोटी सूची बनाएं। उसमें भुगतान, महत्वपूर्ण उत्तर और आराम के लिए जगह रखें। जिस काम में मदद चाहिए, उसके लिए स्पष्ट अनुरोध भेजें और संबंधित व्यक्ति को आवश्यक जानकारी भी दें।