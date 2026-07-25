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आज का मेष राशिफल 26 जुलाई: जल्दबाजी की ये गलती बिगाड़ेगी काम, पढ़ें शुक्र-केतु के संकेत?

By Anita Baranwal
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Aries Horoscope today 26 July 2026: सूर्य और गुरु 26 जुलाई के दिन मेष राशि वालों का दिन रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। वहीं शुक्र-केतु के संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। 

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मेष राशिफल 26 जुलाई

Aries Horoscope, मेष राशि आज का राशिफल 26 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है। मन में बिना वजह की टेंशन, किसी बात का अधूरा जवाब, या पुराने काम की उलझन ध्यान खींच सकती है। सुबह के हिस्से में बेहतर रहेगा कि आप जल्दी फैसला लेने के बजाय पहले स्थिति को समझें। घर के माहौल, निजी जिम्मेदारियों और मन की शांति पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य और गुरु का असर आपको भीतर से स्थिर रहने की सीख दे रहा है। दिन बढ़ने पर ऊर्जा का रुख बदलता दिखेगा। सोच खुली होगी। किसी सलाह, सीख, यात्रा की योजना या अनुभवी व्यक्ति से बात करके दिशा मिलेगी। अटके कामों में भी आगे बढ़ने का मन बनेगा। बच्चों, पढ़ाई, रचनात्मक काम या किसी शौक से जुड़ी बात सुकून दे सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों से आप दबाव में थे, तो दोपहर के बाद मन हल्का हो सकता है। पूरे दिन एक बात याद रखें, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बात उलझेगी, लेकिन शांत रहकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा संतुलन बनेगा।

मेष लव राशिफल

रिश्तों में शुरुआत में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है। साथी की बात का गलत मतलब निकालने या पुरानी बात दोहराने से बचें। सुबह का समय शांत बातचीत के लिए बेहतर रहेगा, बहस के लिए नहीं। बाद के हिस्से में माहौल सहज होगा। दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ सकती है और प्रेम संबंधों में मिलने या खुलकर बात करने का मौका बन सकता है। शुक्र का असर दिल की बात कहने में मदद करेगा, लेकिन केतु की वजह से ओवरड्रामैटिक प्रतिक्रिया से बचना बेहतर रहेगा। परिवार के किसी छोटे सदस्य की खुशी भी आपको भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करा सकती है।

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मेष करियर राशिफल

काम के मामले में सुबह कुछ रुकावट या उलझन दिख सकती है। किसी फाइल, मेल, मीटिंग या जवाब में देरी आपको परेशान कर सकती है। ऐसे समय में अपने शब्दों पर खास ध्यान दें, क्योंकि बुध का असर संचार को मजबूत कर रहा है, लेकिन आप जितना साफ बोलेंगे, उतना फायदा होगा। दिन चढ़ने के साथ आत्मविश्वास लौटेगा। छात्रों के लिए यह समय खासतौर पर उपयोगी है। पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा, खासकर अगर आप एक समय में एक विषय पर ध्यान दें। करियर में नए आइडिया, ट्रेनिंग, आवेदन, इंटरव्यू की तैयारी या वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेने में प्रगति हो सकती है। नौकरीपेशा लोग अपनी समझदारी से काम निकाल लेंगे। जो लोग क्रिएटिव काम में हैं, उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है।

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मेष फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में दिन मिला-जुला है। सुबह किसी भुगतान, साझा खर्च या पुराने हिसाब को लेकर सोच बढ़ सकती है। दोपहर के बाद तस्वीर साफ होती जाएगी। मंगल दूसरे भाव में होने से कमाई की इच्छा तेज रहेगी, पर बोलचाल में कठोरता खर्च बढ़ा सकती है। निवेश के मामले में उत्साह रहेगा, लेकिन जोखिम देखकर ही कदम उठाएं। बच्चों, मनोरंजन, यात्रा या सीखने पर खर्च हो सकता है। बजट बनाकर चलेंगे तो दिन संतुलित रहेगा।

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मेष हेल्थ राशिफल

सुबह के समय थकान, बेचैनी, नींद की कमी या मन का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। दिन बढ़ने पर शरीर हल्का लगेगा। खानपान नियमित रखें। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग और स्क्रीन से छोटे ब्रेक आपको बेहतर महसूस कराएंगे। शनि का असर यह बता रहा है कि आराम को टालना ठीक नहीं। मन शांत रहेगा तो ऊर्जा भी साथ देगी।

आज की सलाह: सुबह धैर्य रखें, दोपहर के बाद मिले अवसरों को सोचकर और सलीके से पकड़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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