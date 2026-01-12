सूर्य का मकर राशि में गोचर, जानें मेष राशि के लिए कैसा रहेगा समय, इस दिन क्या दान करें

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Surya gochar makar rashi:सूर्य का मकर राशि में गोचर होने वाला है।। ऐसे में इस गोचर का मेष राशि पर क्या असर होगा, यहां विस्तार से जानें

Jan 12, 2026 10:22 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर धनु से मकर राशि में होता है। मकर का मतलब है सूर्य के पुत्र शनि की राशि। मकर राशि के स्वामी शनि और सूर्य साल के पहले संक्रांति में इस राशि में जाते हैं। वैसे तो सूर्य की हर संक्रांति खास होती है, लेकिन मकर राशि में सूर्य का गोचर बहुत पुण्यदायी माना गया है। इस संक्रांति में स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस दिन दान का बहुत अधिक फल मिलता है। आइए यहां जानते हैं कि सूर्य गोचर का मेष राशि पर क्या असर होगा-

मेष राशि के लोगों पर मकर संक्रांति का असर

मकर संक्रांति मेष राशि वालों के लिए अच्छे योग लेकर आ रही है। इस दिन आपके लिए उत्तम फल मिलेगें। आपको लाइफ में पॉजिटिव रहने और सोचने की प्रेरणा मिलेगी। आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक तौर पर आपके लिए अच्छे योग हैं, लेकिन पैसों से जुड़ा काम बिना सोचे समझे और बेध्यानी में ना करें। आपको प्रोपर्टी से भी लाभ हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर फैसले लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ होने की संभावना है। दरअसल इस राशि में शनि की साढ़ेसाती लगीहै, ऐसे में शनि के कारण इस राशि के लोगों को धन के मामले में खास तौर पर सावधान रहना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन तनाव को नजर अंदाज ना करें, इससे आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं । कुल मिलाकर शनिदेव और सूर्यदेव के हिसाब से मकर संक्रांति पर दान जरूर करें।

मेष राशि के लोगों को इस दिन क्या दान करना चाहिए

शनि की साढ़ेसाती है इस राशि के लोगों को इस दिन काले तिल और लोहे का दान करना शुभ रहेगा। इस राशि के लोंगो को मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। इससे उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी और इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मेष राशि को मंगल की राशि माना जाता है, इसलिए गुड़ का दान सूर्य और मंगल दोनों को मजबूत करने में मदद करेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
