साढ़ेसाती का कौन-सा चरण सबसे ज्यादा भारी पड़ता है? जानिए मेष, मीन और कुंभ राशि वालों को कब मिलेगी राहत
Mesh Meen Kumbh Shani Ki Sade Sati : शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। वजह भी साफ है। इस दौरान कई लोगों को नौकरी, कारोबार, पैसों और रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। वजह भी साफ है। इस दौरान कई लोगों को नौकरी, कारोबार, पैसों और रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल शनि मीन राशि में हैं। इसके चलते मेष, मीन और कुंभ राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों से गुजर रहे हैं।
ज्योतिष में साढ़ेसाती को तीन हिस्सों में बांटा जाता है और हर चरण का असर अलग माना जाता है। किसी को खर्चों की चिंता सताती है तो किसी के लिए करियर और पारिवारिक जीवन चुनौती बन जाता है।
मेष राशि पर पहला चरण
मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। यह दौर 2032 तक रहने वाला है। इस समय अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। घर-परिवार की जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा महसूस हो सकती हैं। कई लोगों को माता-पिता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है।
मीन राशि पर दूसरा चरण
मीन राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। ज्योतिष में इसे सबसे कठिन माना जाता है। इस दौरान मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और नतीजे मिलने में समय लग सकता है। नौकरी और कारोबार में फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत रहती है। पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस भी हो सकती है। इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी माना जाता है।
कुंभ राशि पर तीसरा चरण
कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। यह चरण 2027 में खत्म हो जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य और पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। पुराने रोग फिर परेशान कर सकते हैं। वहीं निवेश और उधार के मामलों में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है।
कब खत्म होगी साढ़ेसाती?
कुंभ राशि वालों को 2027 में राहत मिलेगी। मीन राशि पर इसका असर 2029 तक रहेगा। वहीं मेष राशि वालों को साढ़ेसाती से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए 2032 तक इंतजार करना होगा।
क्या सिर्फ परेशानियां ही देती है साढ़ेसाती?
ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि साढ़ेसाती सिर्फ कष्ट देने के लिए नहीं आती। यह समय व्यक्ति को जीवन की कई बड़ी सीख भी देता है। कई लोग इसी दौरान अपने करियर और जीवन में बड़े बदलाव देखते हैं। इसलिए घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना बेहतर माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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