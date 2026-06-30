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मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mesh Masik Rashifal 1-31 July 2026: जुलाई का महीना मेष राशि के लोगों के लिए मान-सम्मान, नए संपर्क और करियर में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। हालांकि महीने के बीच में ऊर्जा, खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी।

मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mesh Masik Rashifal 1-31 July 2026: जुलाई की शुरुआत आपके मान-सम्मान और पहचान को मजबूत कर सकती है। दोस्त, रिश्तेदार और शुभचिंतक सही समय पर सहयोग देंगे। मीटिंग, परिवार की चर्चा या सामाजिक दायरे में आपकी बात ध्यान से सुनी जाएगी। ग्रहों के सामान्य संकेत बताते हैं कि पहले सप्ताह में संपर्क और अच्छी छवि आपके लिए रास्ता आसान कर सकते हैं।

महीना एक ही गति से नहीं चलेगा। दूसरे सप्ताह में ऊर्जा और धैर्य कम हो सकता है। बीच के दिनों में परिवार का साथ मन संभालेगा। तीसरे सप्ताह में घर की चिंता काम पर असर डाल सकती है। अंतिम दिनों में किसी वरिष्ठ, पिता समान व्यक्ति या मार्गदर्शक की सलाह भरोसा लौटाएगी। छोटी यात्रा या जगह बदलने से भी मन हल्का होगा।

मेष राशि का मासिक लव राशिफल

काम और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ने से करीबी रिश्तों के लिए समय कम पड़ सकता है। फिर भी परिवार आपके विरोध में नहीं रहेगा। दूसरे सप्ताह में चिड़चिड़ापन या चुप्पी गलतफहमी बढ़ा सकती है। मन भारी हो तो सामने वाले से साफ और नरम शब्दों में बात करें।

मध्य महीने में बच्चों के साथ जुड़ाव और प्रेम संबंधों में गर्माहट बढ़ सकती है। अंतिम सप्ताह दांपत्य और प्रतिबद्ध रिश्तों के लिए हल्का और खुशगवार रहेगा। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों को किसी समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है, लेकिन संबंध को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा।

मेष राशि का मासिक करियर राशिफल

पेशेवर जीवन की शुरुआत मजबूत रहेगी। छुट्टी या धीमे दौर के बाद काम पर लौटने वाले लोग जल्दी लय पकड़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन, पढ़ाने, सलाह देने, मीडिया, प्रशासन और लोगों से जुड़े काम में अच्छी छाप बनेगी। कारोबार में पुराने संपर्क उपयोगी हो सकते हैं।

दूसरे सप्ताह में मन साफ न हो तो बड़ा फैसला टालें। देरी को असफलता न मानें। तीसरे सप्ताह में घरेलू तनाव, कागजी काम, प्रतिस्पर्धा या ऑफिस की राजनीति ध्यान मांग सकती है। महीने के अंत में विद्यार्थियों को एडमिशन, आगे की पढ़ाई या किसी अच्छे संस्थान से जुड़ी तैयारी में दिशा मिलेगी।

मेष राशि का मासिक आर्थिक राशिफल

पहले हिस्से में आय को नियमित करने और कमाई के मौजूदा साधनों को मजबूत करने का मौका मिलेगा। काम में पहचान या कारोबार की बेहतर स्थिति से आर्थिक भरोसा बढ़ सकता है। घर के बजट में भी कुछ राहत दिखेगी।

मध्य और अंतिम हिस्से में यात्रा, घर, सेहत या पुराने दायित्वों के कारण अचानक खर्च बढ़ सकता है। शेयर या तेज लाभ वाली योजना को लेकर उत्साह हो तो पहले पूरी जानकारी लें। उधार, सुनी-सुनाई सलाह और जल्दबाजी से बचें। साफ हिसाब और सीमित खर्च सबसे उपयोगी रहेंगे।

मेष राशि का मासिक स्वास्थ्य राशिफल

दूसरे सप्ताह में थकान, कम उत्साह और बिखरा ध्यान महसूस हो सकता है। आराम, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद को टालें नहीं। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या हो तो अपनी नियमित देखभाल और डॉक्टर की दी हुई सलाह जारी रखें।

तीसरे सप्ताह में घर की चिंता या मां जैसी किसी करीबी महिला की सेहत को लेकर तनाव बढ़ सकता है। इसका असर नींद, पाचन और मूड पर पड़ सकता है। अंतिम सप्ताह में फिर ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है। हल्की सैर, कम तला भोजन और रात में स्क्रीन से दूरी मदद करेगी।

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ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन

इस महीने धैर्य आपका सबसे उपयोगी सहारा है। कम ऊर्जा वाले दिनों में बड़े फैसले न लें। काम रुक जाए तो घबराने के बजाय अगला छोटा कदम तय करें। महीने के अंत में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को गंभीरता से सुनें।

सुबह पांच से सात मिनट धीमी सांस लें। घर में एक शांत और साफ जगह रखें। माता-पिता, शिक्षक और वरिष्ठ लोगों के प्रति सम्मान बनाए रखें। संभव हो तो महीने के अंत में किसी शांत जगह की छोटी यात्रा करें।

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जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 जुलाई- सामाजिक पहचान, काम और आय के साधनों में सुधार का संकेत है।

8 से 14 जुलाई- ऊर्जा कम रह सकती है, लेकिन परिवार का सहयोग रुके काम संभालने में मदद करेगा।

15 से 21 जुलाई- घर की चिंता बढ़ सकती है। प्रेम और बच्चों से खुशी मिलेगी, पर आर्थिक जोखिम से बचें।

22 से 31 जुलाई- रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी। बीच में सेहत संभालें। अंतिम दिनों में यात्रा और मार्गदर्शन से भरोसा लौटेगा।

माह की सलाह

पहचान और प्रगति के बीच शरीर और मन की सीमा पहचानें। मीठी भाषा, साफ बजट और सही समय पर लिया गया विराम जुलाई को बेहतर बनाएगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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