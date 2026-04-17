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मेष, कुंभ, मीन वालों को कब मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति? यहां जानें डेट और खास उपाय

Apr 17, 2026 01:46 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। वजह ये है कि इसका समय लंबा होता है- करीब साढ़े सात साल। लेकिन हर बार यह सिर्फ बुरा ही हो, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों के लिए यही समय मेहनत का फल भी दिलाता है।

मेष, कुंभ, मीन वालों को कब मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति? यहां जानें डेट और खास उपाय

शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। वजह ये है कि इसका समय लंबा होता है- करीब साढ़े सात साल। लेकिन हर बार यह सिर्फ बुरा ही हो, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों के लिए यही समय मेहनत का फल भी दिलाता है। फर्क बस इतना होता है कि इस दौरान चीजें आसानी से नहीं मिलतीं, थोड़ा धैर्य और समझदारी रखनी पड़ती है। अभी मेष, कुंभ और मीन- तीनों राशियों पर अलग-अलग चरणों में साढ़ेसाती चल रही है। इसलिए तीनों के लिए राहत का समय भी अलग-अलग है।

आइए जानते हैं, मेष, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति कब मिलेगी?

मेष राशि- मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती की शुरुआत 29 मार्च 2025 से हुई है। यह इसका पहला चरण है। शुरुआत में अक्सर जीवन में बदलाव ज्यादा दिखते हैं- काम का दबाव, जिम्मेदारियां बढ़ना या मन थोड़ा अस्थिर रहना। इस राशि के लोगों को पूरी राहत 31 मई 2032 को मिलेगी, जब शनि मिथुन राशि में चले जाएंगे। तब तक धीरे-धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं और इंसान खुद भी मजबूत हो जाता है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि इनका साढ़ेसाती का आखिरी दौर चल रहा है। आखिरी चरण में आमतौर पर राहत महसूस होने लगती है। 3 जून 2027 को जब शनि राशि बदलेंगे, उसी समय कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। यानी अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है।

मीन राशि- मीन राशि के लोगों के लिए अभी थोड़ा समय बाकी है। 3 जून 2027 से इन पर दूसरा चरण शुरू होगा, जो सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला माना जाता है। इस दौरान काम, पैसा और मानसिक संतुलन- तीनों पर ध्यान देना पड़ता है। 8 अगस्त 2029 को शनि के आगे बढ़ने के साथ मीन राशि वालों को साढ़ेसाती से राहत मिलेगी।

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शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय-

  • हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना।
  • काले तिल या जरूरतमंद को कुछ दान करना।
  • “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करना।
  • शिवलिंग पर जल चढ़ाना।

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छायादान का आसान तरीका- शनिवार के दिन एक कटोरे में तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वही तेल दान कर दें। इसे छायादान कहते हैं। माना जाता है कि इससे शनि का असर थोड़ा हल्का होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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