मेष, कुंभ, मीन पर चल रही है शनि की साढ़ेसाती, जानें किन बातों का रखें ध्यान, क्या करने से होता लाभ
शनि की साढ़ेसाती और ढैया का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि अपने काम और व्यवहार पर ध्यान देने का होता है। शनि को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है।
Shani Ki Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती और ढैया का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शनि की साढ़ेसाती का समय समय घबराने का नहीं, बल्कि अपने काम और व्यवहार पर ध्यान देने का होता है। शनि को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए इस दौरान इंसान को अपने काम ईमानदारी से करने और गलत रास्तों से बचने की सलाह दी जाती है।
इन राशियों पर चल रही है शनि की साढ़ेसाती
इस समय शनि मीन राशि में हैं। इसके चलते मीन, कुंभ और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के प्रभाव में माने जा रहे हैं। वहीं सिंह और धनु राशि के लोगों पर शनि की ढैया चल रही है। ज्योतिष में माना जाता है कि यह समय व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है और जीवन की कई अहम बातें सिखाता है।
साढ़ेसाती और ढैया में क्या करना चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा माना जाता है। गरीबों को भोजन कराना, मजदूरों की सहायता करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। कई लोग शनिवार को सरसों का तेल, काले कपड़े या लोहे की वस्तुओं का दान भी करते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ भी लाभकारी माना जाता है। नियमित पूजा-पाठ से मन शांत रहता है और नकारात्मक सोच कम होती है।
मजदूरों और कर्मचारियों का सम्मान करें
शनि का संबंध मेहनत करने वाले लोगों से जोड़ा जाता है। ऐसे में घर, दफ्तर या कारोबार में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें सम्मान देना और समय पर मेहनताना देना भी अच्छे कर्मों में गिना जाता है।
जीव-जंतुओं की सेवा को भी माना जाता है शुभ
कई धार्मिक मान्यताओं में कौवों को रोटी खिलाने, कुत्तों को भोजन देने और चींटियों के लिए आटा डालने को शुभ माना गया है। माना जाता है कि ऐसे कामों से पुण्य मिलता है और मन में सकारात्मकता बनी रहती है।
क्या इस दौरान शादी या नया काम किया जा सकता है?
अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि साढ़ेसाती या ढैया में शादी, घर खरीदना या नया कारोबार शुरू करना चाहिए या नहीं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस समय शुभ काम नहीं किए जा सकते। हां, किसी भी बड़े फैसले को सोच-समझकर लेना चाहिए। बिना योजना के कोई कदम उठाने से बचना बेहतर माना जाता है।
किन बातों से बचना चाहिए?
माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। इस दौरान व्यक्ति को गलत कार्यों से बचना चाहिए। इस समय अच्छे काम करना, अनुशासन में रहना और सही रास्ते पर चलना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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