अगले 7 महीने कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के लिए रह सकते हैं खास, शनि देव का मिल सकता है साथ
शनि देव इस समय मीन राशि में विराजमान हैं। इसके चलते कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं। आमतौर पर साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं माना जाता कि साढ़ेसाती हमेशा परेशानी ही देती है।
शनि देव इस समय मीन राशि में विराजमान हैं। इसके चलते कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं। आमतौर पर साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं माना जाता कि साढ़ेसाती हमेशा परेशानी ही देती है। कई बार यह समय व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल भी दिलाता है।
ज्योतिष गणनाओं के अनुसार आने वाले करीब 7 महीने कुंभ, मीन और मेष राशि के लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकते हैं। इस दौरान रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कारोबार करने वालों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। ऐसे में पिछले कुछ समय से जिन लोगों को कामकाज या आर्थिक मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें धीरे-धीरे राहत मिल सकती है। नौकरी में स्थिति बेहतर हो सकती है। कुछ लोगों को पद और जिम्मेदारी बढ़ने की खुशखबरी भी मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए आने वाले महीने मेहनत का फल देने वाले साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। अगर लंबे समय से कोई योजना अटकी हुई है तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर रहने की उम्मीद है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा।
मेष राशि
मेष राशि के लोगों के जीवन में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। करियर से जुड़े नए मौके सामने आ सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलता रहेगा।
इन बातों का रखें ध्यान
ज्योतिष के अनुसार शनि देव कर्म के आधार पर फल देते हैं। इसलिए किसी भी काम में लापरवाही से बचना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी के साथ किए गए कामों का फायदा मिल सकता है। साथ ही जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और अपने खर्चों पर नजर बनाए रखें।
आने वाले सात महीने इन तीन राशियों के लिए कई नए अवसर लेकर आ सकते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो इस अवधि का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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