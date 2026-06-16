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मेष, कन्या, समेत 5 राशियों लाभ देता है गजकेसरी योग, गुरु उच्च राशि में होने से खास लाभ होगा?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Gajkesari Rajyog 2026: गजकेसरी योग के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे किसे लाभ होता है और किसे नहीं। अभी गुरु के उच्च के होने के कारण है लाभकारी

मेष, कन्या, समेत 5 राशियों लाभ देता है गजकेसरी योग, गुरु उच्च राशि में होने से खास लाभ होगा?

क्या गजकेसरी योग सभी को लाभ पहुंचाएगा। अगरआप ऐसा सोच रहे हैं तो यह गलत है। गुरु बड़े ग्रह है, सबसे ज्यादा कारक तत्तव है जो मिले है, चंद्र हमारा मन, हमारी मानसिकता है, हमारी मां, गुरु, बुद्धि संतान, धर्म, भाग्य है, इसलिए जब ये दोनों मिलते हैं, तो गजकेसरी योग बनता है। इसलिए इन दोनों के योग के कारण कई राशियों को लाभ भी मिलता है और कई राशियों के लिए दिक्कत भी आती है। यह योग एक दूसरे से केंद्र बनता है। कर्क वृश्चिक और मीन लग्न में काफी लाभकारी होता है। अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसे लोग जिस भी जगह जाते हैं तो बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। शासन करता है और गुरु और चंद्र अगर कमजोर है तो यह योग नहीं बनेगा, अगर यह योग अष्टम भाव में है तो भी यह लाभ नहीं देता है।

किस राशि को लाभ देता है गजकेसरी योग?

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि गजकेसरी योग सबसे ज्यादा लाभ मेष राशि को देता है, इन लोगों की भौतिक सुख संपदा बढ़ती है, मां का प्यार आपको मिलता है। आपकी जमीन जायदाद बढञती है, तो इस राशि के लिए बहुत शुभकारी है। कर्क राशि के लिए कोई बीमारी नहीं होती है, आपका भाग्य साथ देता है। भाग्य के कारण आपको लाभ होता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए अच्छी स्थित बनती है, पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ मिलता है। अपार संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। मीन राशि के लिए बहुत ही शुभकारक होता है। आपकी व्यावसायिक स्थिति अच्छी होती हैष मिथुन राशि के लिए जीवन साथी को लाभ मिलता है। कन्या राशि वालों को जीवनसाथी से धन मिलता है।

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यहां समझते हैं क्या है यह योग?

एक धनु लग्न की कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा था, लेकिन इन्हें कहा गया कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ तो छोड़ों, पैतृक संपदा का भी लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी कुंडली वाले को कभी इस योग का लाभ नहीं मिलेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि चंद्रमा भौतिक सुख संपदा का स्वामी, मां कारक है, मन का कारक है, गजकेसरी योग मेष लग्न की कुंडली में नवमेश है गुरुऔर चंद्रमा चतुर्थेश होते हैं। को आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और गजकेसरी योग आपको लाभ देगा। लेकिन अगर धनु लग्न की जो बात ऊपर हम कर रहे है उसमें धनु लग्न में गुरु भले ही लग्नेश और चतुर्थेश होकर शुभ हैं, लेकिन चंद्रमा यहां अष्टमेश हो जाते हैं, जो आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है, यह आपको सुख की कमी देगा। इसलिए आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हर किसी के लिए यह योग लाभ नहीं देता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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