24 जुलाई को मिथुन राशि में मार्गी होंगे बुध, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
udh Margi Mithun Rashi Mein Rashifal: ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध वक्री होते हैं तो कई कामों में देरी, गलतफहमी और फैसले लेने में परेशानी महसूस हो सकती है। अब यह स्थिति बदलने वाली है।
ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध वक्री होते हैं तो कई कामों में देरी, गलतफहमी और फैसले लेने में परेशानी महसूस हो सकती है। अब यह स्थिति बदलने वाली है। 24 जुलाई 2026 को बुध मिथुन राशि में मार्गी यानी सीधी चाल चलेंगे। ज्योतिष में बुध की सीधी चाल को कई मामलों में राहत देने वाला माना जाता है।
आइए जानते हैं किन 5 राशियों पर इसका शुभ असर देखने को मिल सकता है।
मिथुन राशि- बुध आपकी ही राशि में मार्गी होंगे। इसलिए लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक मिलने के योग बन सकते हैं। बातचीत के दम पर कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। कार्यों में भी सफलता के योग बनेंगे। धन की स्थिति में भी सुधार होगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना आय और संपर्क के मामले में अच्छा माना जा रहा है। किसी पुराने काम का फायदा मिल सकता है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में भी धीरे-धीरे स्थिति बेहतर हो सकती है। धन के मामले में भी आपके लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है।
कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। ऐसे में बुध की सीधी चाल का असर इस राशि पर भी अच्छा माना जाता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। इंटरव्यू या नई नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। इस समय किया गया निवेश आपको भविष्य में शुभ फल देगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलने के योग बन रहे हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े कामों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा की योजना सफल हो सकती है। रुके हुए काम दोबारा शुरू होने की संभावना रहेगी। इस समय नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि- बुध के मार्गी होने से आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। साझेदारी में चल रहे कामों में सुधार होगा। परिवार के साथ संबंध भी पहले से बेहतर हो सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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