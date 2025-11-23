संक्षेप: Mercury Transit Sun Rashifal Venus Horoscope: शनि की राशि मकर में जल्द ही सूर्य, बुध और धन के दाता शुक्र अपने पैर जमाने जा रहे हैं। मकर राशि में बनने से त्रिग्रही योग बनने से कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है।

Mercury Transit Sun Rashifal Venus: कुछ ही दिनों में शनि देव की राशि में 3 बड़े ग्रह युति करने जा रहे हैं। शनि की स्वामित्व राशि मकर में जल्द ही ग्रहों के राजा सूर्य, बुध और धन के दाता शुक्र अपने पैर जमाने जा रहे हैं। नए साल में जनवरी के महीने में शनि की राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की युति बनने जा रही है। इन तीनों ग्रहों की युति मकर राशि में बनने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जो बेहद शुभ साबित होगा। कुछ राशियों के लिए मकर राशि में बना त्रिग्रही योग किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। आइए जानते हैं शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर किन राशियों की किस्मत पलटने जा रहा है-

शनि की राशि में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा खूब प्रॉफिट धनु राशि शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर धनु राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। जीवन की मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। नए मौके हाथ लगेंगे। करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। वहीं, आपको जंक फूड्स से दूर रहना चाहिए। हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं।

मेष राशि मेष राशि वालों के लिए शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। आने वाले साल में आपकी तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे। छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे। लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।

मीन राशि शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर मीन राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ में सुधार होगा। व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है। घर में सुख और शांति बनी रहेगी। वहीं, धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा।