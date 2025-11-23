Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mercury Transit Sun Rashifal Venus Horoscope Surya Gochar Budh in Saturn sign these 3 zodiacs will get profits
शनि की राशि में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा खूब प्रॉफिट

शनि की राशि में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा खूब प्रॉफिट

संक्षेप:

Mercury Transit Sun Rashifal Venus Horoscope: शनि की राशि मकर में जल्द ही सूर्य, बुध और धन के दाता शुक्र अपने पैर जमाने जा रहे हैं। मकर राशि में बनने से त्रिग्रही योग बनने से कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है।

Sun, 23 Nov 2025 03:03 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Mercury Transit Sun Rashifal Venus: कुछ ही दिनों में शनि देव की राशि में 3 बड़े ग्रह युति करने जा रहे हैं। शनि की स्वामित्व राशि मकर में जल्द ही ग्रहों के राजा सूर्य, बुध और धन के दाता शुक्र अपने पैर जमाने जा रहे हैं। नए साल में जनवरी के महीने में शनि की राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की युति बनने जा रही है। इन तीनों ग्रहों की युति मकर राशि में बनने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जो बेहद शुभ साबित होगा। कुछ राशियों के लिए मकर राशि में बना त्रिग्रही योग किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। आइए जानते हैं शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर किन राशियों की किस्मत पलटने जा रहा है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनि की राशि में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा खूब प्रॉफिट

धनु राशि

शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर धनु राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। जीवन की मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। नए मौके हाथ लगेंगे। करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। वहीं, आपको जंक फूड्स से दूर रहना चाहिए। हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:12 महीने बाद सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन राशियों का चमकेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 24 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। आने वाले साल में आपकी तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे। छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे। लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।

मीन राशि

शनि की मकर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर मीन राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ में सुधार होगा। व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है। घर में सुख और शांति बनी रहेगी। वहीं, धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 24-30 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:2026 का राशिफल: मेष समेत इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Horoscope Rashifal Mercury Transit अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने