अक्टूबर की शुरुआत में 2 बार बदलेगी बुध की चाल, इन 4 राशियों को होगा लाभ

ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। अक्टूबर की शुरुआत में ही बुध 2 बार चाल बदलने जा रहे हैं

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 07:18 PM
ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। अक्टूबर की शुरुआत में ही बुध 2 बार चाल बदलने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को बुध कन्या राशि में उदय होंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को ही बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की 2 बार चाल बदलने से कुछ राशि वालों को जबरदस्त फायदा होगा। आइए जानते हैं, बुध की 2 बार चाल बदलने से किन राशियों की चमकेगी किस्मत-

मेष राशि: बुध की चाल बदलने से आपको फायदा होगा। नौकरी–धंधे में उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिंगल जातकों के जीवन में कोई दिलचस्प इंसान आ सकता है। यात्राओं से लाभ होगा। निवेश या पुराने अटके पैसे लौटने की संभावना बढ़ेगी। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, व्यापार में मुनाफा होगा।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। करियर में अप्रत्याशित तरक्की, आय के नए स्रोत, फैमिली का सपोर्ट, बच्चों के करियर में प्रगति। सब कुछ आपके अनुकूल रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

तुला राशि: सिंह राशि वालों के लिए तो यह योग किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस समय हर कार्य के इच्छानुसार परिणाम मिलेंगे, यात्रा से लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे। धन-दौलत में वृद्धि, व्यापार में बढ़ोत्तरी के नए अवसर, पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। साथी संग रिश्ता गहरा होगा, करियर में सुनहरे अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। करियर की चुनौतियां दूर होंगी, प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। कार्यों की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान व्यापार में बढ़ोत्तरी के कई मौके मिलेंगे। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, करियर ग्रोथ के नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

