शनि की राशि में मंगल-बुध विराजेंगे साथ, जनवरी से पलटेगी कुंभ समेत इन 3 राशियों की किस्मत
Mercury Transit Mars Rashifal: शनि की मकर राशि में मंगल का गोचर होगा। मंगल के प्रवेश करने के अगले ही दिन बुध ग्रह भी मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर कुछ राशियों को मालामाल कर सकता है।
Mercury Transit Mars Rashifal: मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं और बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, जिनकी चाल खास महत्व रखती है। जनवरी के महीने में जल्द ही मंगल गोचर करने वाले हैं। वर्तमान में मंगल ग्रह धनु राशि में विराजमान हैं। पंचांग के अनुसार, जनवरी में मंगल और बुध की युति मकर राशि में बनने जा रही है। 16 जनवरी के दिन शनि की मकर राशि में मंगल का गोचर होगा। मंगल के प्रवेश करने के अगले ही दिन बुध ग्रह भी मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ रहेगा। यह युति लगभग 23 महीने बाद बनने जा रही है। आइए जानते हैं बुध और मंगल के इस गोचर से किन राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है।
सिंह राशि
मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर सिंह राशि के लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है।
कार्यक्षेत्र में आपकी मुश्किलें समाप्त होने लगेंगी।
मान-सम्मान भी मिलेगा।
आपको अपने पिता और गुरु का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है।
धार्मिक गतिविधियों में भी मन लगेगा।
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
अपनी सेहत का ख्याल रखें।
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर उत्तम माना जा रहा है।
आज आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा।
काम को लेकर आपकी तारीफ भी होगी।
कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल करेंगे।
जीवनसाथी के साथ समय बिताना इस दौरान अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि
मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।
आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
व्यापार में आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे।
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है।
कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।