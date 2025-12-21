Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mercury Transit Mars Rashifal Budh Gochar Mangal in Saturn sign lucky zodiacs including Aquarius Horoscope 2026
शनि की राशि में मंगल-बुध विराजेंगे साथ, जनवरी से पलटेगी कुंभ समेत इन 3 राशियों की किस्मत

संक्षेप:

Mercury Transit Mars Rashifal: शनि की मकर राशि में मंगल का गोचर होगा। मंगल के प्रवेश करने के अगले ही दिन बुध ग्रह भी मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर कुछ राशियों को मालामाल कर सकता है। 

Dec 21, 2025 12:22 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Mercury Transit Mars Rashifal: मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं और बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, जिनकी चाल खास महत्व रखती है। जनवरी के महीने में जल्द ही मंगल गोचर करने वाले हैं। वर्तमान में मंगल ग्रह धनु राशि में विराजमान हैं। पंचांग के अनुसार, जनवरी में मंगल और बुध की युति मकर राशि में बनने जा रही है। 16 जनवरी के दिन शनि की मकर राशि में मंगल का गोचर होगा। मंगल के प्रवेश करने के अगले ही दिन बुध ग्रह भी मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ रहेगा। यह युति लगभग 23 महीने बाद बनने जा रही है। आइए जानते हैं बुध और मंगल के इस गोचर से किन राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है।

सिंह राशि

मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर सिंह राशि के लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है।

कार्यक्षेत्र में आपकी मुश्किलें समाप्त होने लगेंगी।

मान-सम्मान भी मिलेगा।

आपको अपने पिता और गुरु का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है।

धार्मिक गतिविधियों में भी मन लगेगा।

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

अपनी सेहत का ख्याल रखें।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर उत्तम माना जा रहा है।

आज आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे।

आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा।

काम को लेकर आपकी तारीफ भी होगी।

कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल करेंगे।

जीवनसाथी के साथ समय बिताना इस दौरान अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि

मकर राशि में मंगल और बुध का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।

व्यापार में आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे।

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है।

कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
