Dec 29, 2025 05:50 pm IST

Mercury Transit Mars Horoscope Sun Rashifal Venus in January: ज्योतिष विद्या में सभी ग्रहों की चाल खास महत्व रखती है। जल्द ही जनवरी का महीना शुरू होने जा रहा है। जनवरी का महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने में कई ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है। कई बड़े ग्रह जनवरी के महीने में एक राशि से दूसरी राशि में एंटर करने जा रहे हैं। जनवरी महीने का ग्रह गोचर कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इस महीने सूर्य, बुध, मंगल, और शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। इन चार ग्रहों का गोचर कुछ राशियों को लाभकारी रिजल्ट देने वाला है। आइए जानते हैं जनवरी में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर का पॉजिटिव प्रभाव किस पर रहेगा-

जनवरी में बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल मिलकर करेंगे धमाल ही धमाल, इन राशियों के लिए गोल्डन टाइम तुला राशि तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर का फायदेमंद माना जा रहा है।

आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे।

धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है।

मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

मेष राशि जनवरी में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर करने से मेष राशि के लोगों को फायदा होगा।

कानूनी मामलों में आपको जीत हासिल हो सकती है।

बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।

प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।

काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।

अपनी सेहत का ध्यान रखें।

मकर राशि मकर राशि वालों के लिए जनवरी में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का गोचर शुभ माना जा रहा है।

घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।

शनि की कृपा से समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार-चांद लग जाएंगे।

व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा।

रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।