बुध के कन्या राशि में प्रवेश से इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव

15 सितंबर को बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन बुध देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के कन्या राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 07:42 PM
Budh Gochar Kanya Rashi Mein Mercury Transit In Virgo: 15 सितंबर को बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन बुध देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के कन्या राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। आइए जानते हैं, बुध के राशि परिवर्तन से किन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव…

मिथुन राशि- बुध के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के लिए समय बेहद अनुकूल होगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स और अवसर सामने आएंगे। वाणी में मधुरता आएगी जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। शिक्षा, लेखन और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। धन-संपदा में वृद्धि होगी। मान-सम्मान भी बढ़ेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बुध उनकी अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आएंगे, पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। व्यापार और करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बुध गोचर शुभ रहेगा। नौकरी और कारोबार में नई योजनाएं बनेंगी। मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेखन, पत्रकारिता, अकाउंट्स और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। धन लाभ के योग भी बनेंगे।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)