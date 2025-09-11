Mercury Transit In Virgo, Budh Gochar Kanya Rashi Mein : ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है।

Thu, 11 Sep 2025 04:59 PM

Virgo, Budh Gochar Kanya Rashi Mein : ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। 15 सितंबर को बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन बुध देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के कन्या राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध गोचर से किन राशियों को होगा लाभ-

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा।

कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर सामने आएंगे।

व्यापार में इस लाभ के अवसर सामने आएंगे।

परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा।

दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों का जीवन सुखमय रहेगा।

सुख और समृद्धि का आगमन होगा।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा।

साथियों का सहयोग मिलेगा।

अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा।

सुखद परिणाम सामने आएंगे।

नई जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं।

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को बुध गोचर से लाभ होगा।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में आप सकारात्मकता के साथ कार्य करेंगे।

नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे।

मुश्किल कार्यों में सफलता मिल सकती है।

दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा।