संक्षेप: Mercury Transit in Saturn Capricorn Horoscope: कुछ ही समय में बुध अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। बुध शनि की राशि में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों का शानदार समय शुरू होगा।

Dec 17, 2025 04:42 pm IST

Mercury Transit in Saturn Capricorn Horoscope 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बुध समय-समय पर एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। कुछ ही समय में बुध अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। बुध का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ साबित भी हो सकता है। इस बार बुध शनि की राशि में गोचर करने वाले हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 2026 में मकर राशि में बुध प्रवेश करेंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों का भाग्य चमक सकता है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

12 महीने बाद शनि की मकर राशि में बुध गोचर, शुरू होगा इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम सिंह राशि बुध का शनि की मकर राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

धन वृद्धि होने की भी संभावना है।

आपको संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है।

व्यापारियों के लिए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समय शुभ माना जा रहा है।

सेहत का ख्याल रखें।

आर्थिक दिक्कतें भी आपको ज्यादा नहीं सता पाएंगी।

मीन राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का शनि की मकर राशि में गोचर लाभदायक माना जा रहा है।

बिजनेस वालों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स और मौके मिल सकते हैं।

शुभ समाचार मिल सकते हैं।

बुध के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती नजर आएगी।

बिना ज्यादा परिश्रम के धन का आगमन होगा।

वृषभ राशि बुध का शनि की मकर राशि में गोचर वृषभ राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है।

अपने पार्टनर के साथ आप हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम रहेंगे।

कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के कई अवसर मिलेंगे।

हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है।

आप सुखी जीवन का लाभ उठाएंगे।