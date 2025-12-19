Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mercury Transit In Sagittarius 2026 Budh Gochar Rashi Parivartan Dhanu Rashi Mein Horoscope Rashifal
2026 की शुरुआत में बुध की बदलेगी चाल, धनु राशि में प्रवेश से होगा लाभ

2026 की शुरुआत में बुध की बदलेगी चाल, धनु राशि में प्रवेश से होगा लाभ

संक्षेप:

बुध देव को बुद्धि, तर्क, वाणी, संवाद, गणित, व्यापार, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध देव को देवताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, बोलचाल, निर्णय लेने की शक्ति और करियर की दिशा को प्रभावित करती है।

Dec 19, 2025 05:11 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, वाणी, संवाद, गणित, व्यापार, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध देव को देवताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, बोलचाल, निर्णय लेने की शक्ति और करियर की दिशा को प्रभावित करती है। अब नए साल की शुरुआत में बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 4 जनवरी 2026 को बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का यह गोचर कई राशियों के लिए खास साबित हो सकता है। धनु राशि में प्रवेश करते ही बुध का प्रभाव शिक्षा, ज्ञान, यात्रा, धर्म, दर्शन और करियर से जुड़े मामलों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध के धनु राशि में आने से कुछ राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। इन लोगों को करियर में नई दिशा मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। व्यापार, शिक्षा और नौकरी से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर शुभ संकेत लेकर आ सकता है।आइए जानते हैं, बुध के धनु राशि में प्रवेश करने से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य भाव को मजबूत करने वाला रहेगा। इस दौरान करियर और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के योग बनेंगे। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामों में भी लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। व्यापारियों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आएगा और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह गोचर प्रगति और उन्नति के संकेत दे रहा है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। साझेदारी से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी और व्यापार में नए समझौते या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बनेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपकी वाणी और संवाद शैली में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। करियर में भी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर पंचम भाव में शुभ फल देने वाला रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों- जैसे लेखन, मीडिया, कला या मनोरंजन को खास लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश, शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ दिला सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक से धनु राशि में शुक्र करेंगे प्रवेश, जानें इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर लग्न भाव में होगा, जिससे आत्मविश्वास, समझदारी और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय काम के विस्तार और नए ग्राहकों से जुड़ने का रहेगा। सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। यह गोचर आपको आगे बढ़ने के कई मौके दे सकता है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर लाभ भाव में रहेगा, जो आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है। आय में वृद्धि के योग बनेंगे और लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, सहयोगियों और नेटवर्क के जरिए बड़े अवसर मिल सकते हैं। करियर में तरक्की के संकेत हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे, जिससे मानसिक संतोष और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Mercury Transit budh Gochar horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने