Budh Gochar: 30 अगस्त से इन 3 राशियों के बदलेंगे दिन, बुध करेंगे सूर्य की सिंह राशि में एंट्री

Budh Rashi Parivartan: अगस्त में बुध ग्रहों के राजा सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के बुध गोचर से कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जानें अगस्त में होने वाले बुध गोचर की लकी राशियां-

Budh Gochar: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क व व्यापार का कारक माना गया है। बुध हर महीने अपनी राशि में बदलाव करते हैं, जिसका असर मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ता है। बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 15 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। बुध का सूर्य की सिंह राशि में गोचर कुछ विशेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है। जानें बुध का सिंह गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। इस समय आपको अटके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। माता-पिता के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि हो सकती है।

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बुध का सिंह गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस अवधि में आपको आर्थिक उन्नति मिल सकती है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने सोर्स से भी रुपए-पैसों का आगमन होगा। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण पद या भूमिका मिल सकती है। सेहत में सुधार होगा। मेहनत का मनवांछित फल मिल सकता है।

3. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए बुध का सिंह गोचर शुभ रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों की विघ्न-बाधा समाप्त होंगी। सामाजिक कद बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है।