7 जुलाई से इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, किस्मत का मिलेगा पूरा साथ
Mercury Transit In Gemini: ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध के मिथुन राशि में प्रवेश से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।
ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को बुद्धि, वाणी, और व्यापार का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। नौकरी- व्यापार में लाभ होता है। वहीं अशुभ होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुध देव 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन बुध वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा तो कुछ राशि वालों को सावधान रहना होगा।
आइए जानते हैं, 7 जुलाई से बुध देव किन राशियों की किस्मत बदलने जा रहे हैं-
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बुध का मिथुन राशि में प्रवेश शुभ रहने वाला है। मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। 7 जुलाई से आप नया कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। बुध के शुभ प्रभाव से वाणी से आप लोगों का दिल जीतने में सक्षम होंगे। आपकी बातों से लोग काफी प्रभावित होंगे।
मिथुन राशि- बुध मिथुन राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में बुध का प्रवेश आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। इस समय हर कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में अच्छा समय बितेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। लव लाइफ में भी मधुरता आएगी। बुध आपकी वाणी को मधुर बनाने का काम भी करेंगे जिससे लोगों से आपके संबंध और भी मधुर हो जाएंगे।
कन्या राशि- 7 जुलाई से कन्या राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। जीवन में बड़े बदलाव होंगे। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दौरान नए व्यापार की शुरुआत भी हो सकती है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है।
धनु राशि- बुध का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि में बुध के प्रवेश के साथ ही आपको व्यापार में लाभ होने लगेगा। आय के स्तोत्रों में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये समय वरदान के समान साबित हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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