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7 जुलाई से इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, किस्मत का मिलेगा पूरा साथ

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mercury Transit In Gemini: ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध के मिथुन राशि में प्रवेश से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

7 जुलाई से इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, किस्मत का मिलेगा पूरा साथ

ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को बुद्धि, वाणी, और व्यापार का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। नौकरी- व्यापार में लाभ होता है। वहीं अशुभ होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुध देव 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन बुध वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा तो कुछ राशि वालों को सावधान रहना होगा।

आइए जानते हैं, 7 जुलाई से बुध देव किन राशियों की किस्मत बदलने जा रहे हैं-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बुध का मिथुन राशि में प्रवेश शुभ रहने वाला है। मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। 7 जुलाई से आप नया कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। बुध के शुभ प्रभाव से वाणी से आप लोगों का दिल जीतने में सक्षम होंगे। आपकी बातों से लोग काफी प्रभावित होंगे।

मिथुन राशि- बुध मिथुन राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में बुध का प्रवेश आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। इस समय हर कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में अच्छा समय बितेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। लव लाइफ में भी मधुरता आएगी। बुध आपकी वाणी को मधुर बनाने का काम भी करेंगे जिससे लोगों से आपके संबंध और भी मधुर हो जाएंगे।

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कन्या राशि- 7 जुलाई से कन्या राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। जीवन में बड़े बदलाव होंगे। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दौरान नए व्यापार की शुरुआत भी हो सकती है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है।

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धनु राशि- बुध का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि में बुध के प्रवेश के साथ ही आपको व्यापार में लाभ होने लगेगा। आय के स्तोत्रों में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये समय वरदान के समान साबित हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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