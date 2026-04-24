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30 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध देव करेंगे कृपा की बरसात

Apr 24, 2026 04:04 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को सभी ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क, संचार, गणित, त्वचा और त्वचा संबंधी रोगों का कारक ग्रह माना जाता है। यह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं।

30 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध देव करेंगे कृपा की बरसात

ज्योतिषशास्त्र में बुध देव को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को सभी ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क, संचार, गणित, त्वचा और त्वचा संबंधी रोगों का कारक ग्रह माना जाता है। यह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। आमतौर पर बुध ग्रह सभी ग्रहों में सबसे तेज राशि परिवर्तन करते हैं, यह एक राशि में 23 से 27 दिनों (लगभग 3-4 सप्ताह) तक ही रहते हैं। हालांकि जब बुध वक्री गति से चल रहे होते हैं तब यह एक ही राशि में 10 सप्ताह तक भी रुक सकते हैं। अब 31 अप्रैल 2026 को बुध मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध के मेष राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

आइए जानते हैं, बुध के मेष राशि में प्रवेश करने से किन राशियों को होगा लाभ

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बुध का मेष राशि में प्रवेश शुभ रहने वाला है। इस समय में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धन-आगमन के योग बनेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं, खासकर व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। मेष राशि वाले इस समय यात्रा भी कर सकते हैं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन बेहद ही शुभ रहने वाला है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। पुराने वाद-विवाद दूर होंगे। इस समय आप नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं।

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कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए बुध का मेष राशि में प्रवेश शुभ कहा जा सकता है। यह समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए मौका अच्छा है। मेहनत का फल मिलेगा और काम में पकड़ मजबूत होगी। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। सेहत भी पहले से ठीक रहेगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं।

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मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। धन-लभ होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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