आज बुध गोचर कुंभ में, 11 अप्रैल तक बुध-राहु युति, वाणी को वश में रखें भावनाओं में न बहें , 12 राशियों पर क्या असर?

संक्षेप:

Budh rahu yuti: आज रात्रि 09.54 मिनट पर बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से मौजूद राहु से बुध की युति होगी। इससे ‘जड़त्व’ योग बनेगा। यह कुछ राशियों के लिए शुभ, कुछ के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा।

Feb 03, 2026 06:59 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योर्तिविद समीर उपाध्याय
आज रात्रि 09.54 मिनट पर बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से मौजूद राहु से बुध की युति होगी। इससे ‘जड़त्व’ योग बनेगा। यह कुछ राशियों के लिए शुभ, कुछ के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। बुध-राहु युति 11 अप्रैल, 2026 की रात्रि 01.20 मिनट तक रहेगी। इस दौरान बुध 26 फरवरी से 21 मार्च, 2026 तक वक्री रहेंगे। आइए जानते हैं, बुध-राहु युति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मेष से कर्क तक क्या असर

मेष : बुध गोचर और बुध राहु युति से मेष वालों के लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। लेनदारी देनदारी का निपटारा होगा। नए कार्य में संलग्नता होगी। मानसिक अशांति रहेगी। वृष : बुध गोचर और बुध राहु युति से वृष वालों के लिए तरक्की के योग । मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो सकती है। आर्थिक लाभ होंगे। कुछ रुके काम बनेंगे। मिथुन : बुध गोचर और बुध राहु युति से मिथुन वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी-लंबी यात्रा। धार्मिक पर्यटन या विदेश यात्रा। रुके धन की वापसी। नई खरीदारी करें। कर्क : बुध गोचर और बुध राहु युति से मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य समस्या। दुर्घटना हो सकती है। आर्थिक हानि होने की भी संभावना है।

सिंह से वृश्चिक तक क्या असर

सिंह : बुध गोचर और बुध राहु युति से साझेदारी होगी। वैवाहिक जीवन एवं मित्रता में मतभेद हो सकते हैं। संयमित व्यवहार से कुछ रुके काम बनेंगे। कन्या : बुध गोचर और बुध राहु युति से कन्या राशि के स्वास्थ्य समस्या। कुछ विवादित मामलों में सफलता। निवेश संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। तुला : बुध गोचर और बुध राहु युति से तुला राशि के रुके काम बनेंगे। आपको संतान से जुड़े मांगलिक कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। वृश्चिक : बुध गोचर और बुध राहु युति से वृश्चिक राशि के निवास या कार्य स्थल में परिवर्तन हो सकता है। माता का स्वास्थ्य बाधित हो सकता है। पूंजी निवेश में सतर्कता हितकर रहेगी।

धनु से मीन तक के लिए कैसा रहेगा समय

धनु : बुध गोचर और बुध राहु युति से धनु राशि के घर मांगलिक कार्य होंगे। चल संपत्ति की खरीद कर सकते हैं। कार्य स्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मकर : बुध गोचर और बुध राहु युति से मकर राशि को नए संबंध-संपर्क बनेंगे। पुराने लेन-देन एवं विवादित मामलों में राहत आपको मिल सकती है। घर में मांगलिक कार्य होंगे। कुंभ : बुध गोचर और बुध राहु युति से कुंभ राशि को अचानक धन लाभ मिलेगा, लेकिन आपके लिए मानसिक अशांति की स्थिति भी रहेगी। आपको स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। बड़े निर्णय को टालें दें। मीन : स्वास्थ्य, मरम्मत एवं खरीदारी पर खर्च की अधिकता। परिवार-साझेदारी में मतभेद।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
