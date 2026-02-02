Hindustan Hindi News
2 महीने से ज्यादा समय तक कुंभ राशि में बुध गोचर, कल से इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Mercury Transit in Aquarius Budh Gochar Kumbh Rashifal 2026: बुध की दृष्टि शुभ होने पर कारोबार में लाभ, सम्मान का एहसास व सोई किस्मत भी चमक उठती है। कल से राजकुमार बुध शनि की कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। 

Feb 02, 2026 11:09 am IST
Mercury Transit in Aquarius Budh Gochar Rashifal: बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध की दृष्टि शुभ होने पर कारोबार में लाभ, सम्मान का एहसास व सोई किस्मत भी चमक उठती है तो बुरा प्रभाव जीवन में कष्टों का कारण भी बनता है। बुध समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हैं। मकर राशि में विराजमान बुध कल मंगलवार को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी के दिन रात में 09 बजकर 54 मिनट पर कुंभ राशि में बुध गोचर करेंगे। शनि की कुंभ राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध 10 अप्रैल तक विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में बुध के इस राशि परिवर्तन से कुछ राशियों पर धन-वर्षा हो सकती है। आइए जानते हैं बुध का गोचर कुंभ राशि में होना किन राशियों को फायदे दे सकता है-

तुला राशि के लिए कैसा रहेगा बुध का गोचर?

तुला राशि वालों आपके लिए बुध का कुंभ राशि में गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध आपके पांचवे भाव में आ रहे हैं। इस समय स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कला से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है। सोशल कनेक्शन में वृद्धि होगी।

धनु राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों आपकी राशि से बुध नौवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो भाग्य का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में ये गोचर आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा।

कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?

कुंभ राशि वालों ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर आपके लग्न भाव में होने जा रहा है। ऐसे में आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपके दिमाग में कई इनोवेटिव विचार आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें नोट कर लेना बेहतर रहेगा। आप अपनी जुबान से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील आगे बढ़ सकती है। पॉजिटिव माहौल का एहसास करेंगे।

बुध के गोचर के दौरान क्या न करें?

  • बिना सोचे-समझे निवेश न करें
  • रिसर्च करने के बाद ही बड़े फैसले लें
  • गलतफहमी से बचें
  • गलत व्यवहार से बचें
  • गंदी भाषा का प्रयोग न करें
  • नए कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी दस्तावेजों पर साइन करने से पहले रिसर्च व एक्सपर्ट की सलह लें

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
