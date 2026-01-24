Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mercury Transit in Aquarius 2026: Budh Gochar in Kumbh Rashi to Bring Golden Time for These Zodiac Signs
3 फरवरी से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, बुध गोचर से होगा भाग्योदय

3 फरवरी से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, बुध गोचर से होगा भाग्योदय

संक्षेप:

Mercury Transit in Aquarius 2026: बुध ग्रह 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर से कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खुल सकते हैं। करियर, पढ़ाई, व्यापार और बातचीत से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

Jan 24, 2026 10:12 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Mercury Transit in Aquarius 2026: ज्योतिषशास्त्र में बुध को बुद्धि, सोच, बोलचाल, कम्युनिकेशन, पढ़ाई, लेखन और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। बुध हमारी सोच और फैसलों को दिशा देने का काम करता है। 3 फरवरी को बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि विचारों, नई सोच और बदलाव की प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में यह गोचर कई लोगों के लिए सोच में नयापन और जिंदगी में पॉजिटिव टर्न लेकर आ सकता है। कुछ राशियों के लिए यह समय किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं होगा। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध के कुंभ राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर नए मौके लेकर आएगा। लंबे समय से रुके हुए काम अब धीरे-धीरे बनते नजर आएंगे। नौकरी और बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का फायदा मिलेगा। आपकी प्लानिंग बेहतर होगी और फैसले लेने में कन्फ्यूजन कम रहेगा। नेटवर्किंग से आगे बढ़ने के चांस बनेंगे।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह गोचर बेहद खास है क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। 3 फरवरी के बाद करियर और पढ़ाई से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। बातचीत और कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। इंटरव्यू, मीटिंग या डील के लिए समय अनुकूल रहेगा। अटके काम फिर से गति पकड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं विशेष संयोग, जानें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और पार्टनरशिप में सुधार लेकर आएगा। अगर किसी से मतभेद चल रहे थे तो बातचीत से समाधान निकल सकता है। बिजनेस में नई डील या ऑफर मिल सकता है। कामकाज में सहयोग बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा।

तुला राशि

तुला राशि के लिए बुध का गोचर क्रिएटिव फील्ड में अच्छे नतीजे देगा। मीडिया, लेखन, डिजाइन, आर्ट या सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। रिश्तों में खुलकर बातचीत होगी, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी। नए आइडिया से कमाई के रास्ते भी खुल सकते हैं।

कुंभ राशि

बुध का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी बात साफ तरीके से रख पाएंगे। करियर, पढ़ाई और कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। इस दौरान लिए गए फैसले आगे चलकर बड़ा फायदा देंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
budh Gochar Mercury Transit Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने