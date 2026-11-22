अगले 21 दिन 5 राशियों को मिलेगी तरक्की ही तरक्की, उदय बुध देंगे अच्छे दिन
Mercury Transit Budh Rashifal Uday : बुध के एक्टिव रहने से कुछ राशियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। बुध शुभ हों तो बुद्धि, बिजनेस और वाणी से लाभ होता है।
Mercury Transit Budh Rashifal Uday, बुध उदय : ग्रहों के राजकुमार कुछ राशियों के लिए राहत का समय लेकर आ रहे हैं। बुध ग्रह हाल ही में उदय अवस्था में आए हैं। बुध के एक्टिव रहने से कुछ राशियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, बुध का उदय अवस्था में गोचर 13 दिसंबर तक होगा। बुध के तुला राशि में उदय होने से कुछ राशियों को प्रॉफिट होगा तो कुछ राशियों को जीवन में परेशानियों का सामना करना होगा। बुध शुभ हों तो बुद्धि, बिजनेस और वाणी से लाभ होता है। आइए पंडित जी से जानते हैं बुध के उदय रहने से किन राशियों का समय लाभदायक माना जा रहा है-
अगले 21 दिन 5 राशियों को मिलेगी तरक्की ही तरक्की, उदय बुध देंगे अच्छे दिन
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध के उदय अवस्था में गोचर करने से लगभग 5 राशियों को करियर और बिजनेस में लाभ देखने को मिलेगा।
1- कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर शानदार साबित हो सकता है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा। मधुर वाणी से आपको फायदा होगा। समृद्धि का आगमन होगा। तरक्की का स्वाद चखेंगे।
2- कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी बुद्धि का परचम लहराएंगे। काम में आपको नए मौके मिलेंगे। धन का लाभ होगा।
3- मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रमोशन का योग बन रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत का फल मिलेगा।
4- मकर राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। बॉस का सपोर्ट आपको मिलेगा। जॉब या व्यापार में अच्छी डील पा सकते हैं। सक्सेस मिल सकती है।
5- तुला राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए बुध का उदय गोचर शुभ साबित हो सकता है। करियर में चल रही रुकावटें दूर होंगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। शांति महसूस करेंगे।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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