संक्षेप: Mercury Transit Budh Gochar in Shani Anuradha Nakshatra: कल बुधवार के दिन बुध की चाल में बदलाव होने जा रहा है। शनि के अनुराधा नक्षत्र में बुध के गोचर करने से कुछ राशियों को लाभकारी रिजल्ट्स मिल सकते हैं।

Dec 09, 2025 09:48 am IST

Mercury Transit Budh Gochar: ग्रहों के राजकुमार हैं बुध। बुध का गोचर ज्योतिष की दृष्टि से बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इस समय बुध वृश्चिक राशि में और विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कल बुधवार के दिन बुध की चाल में बदलाव होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 10 दिसंबर को 02:39 ए एम पर ग्रहों के राजकुमार बुध अनुराधा नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। इस नक्षत्र में बुध 20 दिसंबर को सुबह में 06:13 बजे तक रहेंगे। ऐसे में शनि के नक्षत्र में बुध के गोचर करने से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है-

कल से 20 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ ही लाभ, शनि के नक्षत्र में करेंगे बुध गोचर वृश्चिक राशि शनि के नक्षत्र में बुध के गोचर करने से वृश्चिक राशि के लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी।

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

करियर में बनाई गयी योजनाओं से सफलता मिलने की संभावना अधिक है।

नौकरी कर रहे लोगों को बुध की कृपा से अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।

काम की तारीफ होगी।

आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी सफल रहेंगे।

कमाई के नए सोर्स भी बनेंगे।

मकर राशि मकर राशि के लोगों के लिए शनि के नक्षत्र में बुध का गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है।

करियर की दृष्टि से रचनात्मक कौशल मजबूत होगा।

रचनात्मक गतिविधियों में अधिक रुचि रहेगी।

कार्यस्थल पर सहकर्मियों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

इसके साथ ही अनेक कार्यों को अंजाम देकर सामाजिक क्षेत्र में भी आप मान-सम्मान और पहचान हासिल कर सकेंगे।

कुंभ राशि शनि के नक्षत्र में बुध के गोचर करने से कुंभ राशि के लोगों के लिए टाइम बेहद शुभ माना जा रहा है।

जीवन में चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

समाज को प्रभावित करने और आकर्षित करने की आपकी क्षमता तेज होगी।

भीड़ से अलग सोचेंगे और नेतृत्व की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे।

यात्रा करने की भी संभावना है।