Hindi Newsधर्म न्यूज़Mercury Transit 2026: Budh Gochar and Rashi Parivartan Horoscope Predictions
फरवरी में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन राशियों को मिल सकते हैं शुभ समाचार

ज्योतिष के लिहाज से फरवरी 2026 का महीना काफी अहम माना जा रहा है। वजह है बुध ग्रह, जो इस महीने एक नहीं बल्कि तीन बार अपनी चाल बदलेगा। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना, तर्क और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में जब बुध बार-बार अपनी स्थिति बदलता है।

Feb 01, 2026 04:50 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Mercury Transit 2026: ज्योतिष के लिहाज से फरवरी 2026 का महीना काफी अहम माना जा रहा है। वजह है बुध ग्रह, जो इस महीने एक नहीं बल्कि तीन बार अपनी चाल बदलेगा। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना, तर्क और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में जब बुध बार-बार अपनी स्थिति बदलता है, तो उसका असर लोगों की सोच, फैसलों और आर्थिक हालात पर साफ दिखाई देता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, फरवरी 2026 में बुध का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन- दोनों होंगे। इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन खास तौर पर तीन राशियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है। इन राशियों को धन, करियर, नौकरी और व्यापार से जुड़े अच्छे समाचार मिल सकते हैं।

फरवरी 2026 में कब-कब बदलेगी बुध की चाल?

द्रिक पंचांग के मुताबिक, फरवरी महीने में बुध तीन अहम बदलाव करेगा-

3 फरवरी 2026 को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा

7 फरवरी 2026 को बुध शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेगा

15 फरवरी 2026 को बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा

इस तरह पूरे महीने बुध की ऊर्जा लगातार बदलती रहेगी। यही वजह है कि कई लोगों को इस दौरान अचानक फैसले लेने पड़ सकते हैं, तो कई को लंबे समय से रुके कामों में गति मिल सकती है। आइए जानते हैं, बुध की चाल बदलने से किन राशियों को होगा फायदा-

वृषभ राशि: व्यापार और पैसों में मिलेगा फायदा

बुध का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। खासकर जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने निवेश से मुनाफा होने के योग बन रहे हैं।नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। काम के सिलसिले में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान लिया गया कोई समझदारी भरा फैसला आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है।

सलाह: जल्दबाजी से बचें, लेकिन मौके हाथ से भी न जाने दें।

धनु राशि: आय में बढ़ोतरी के संकेत

धनु राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आर्थिक रूप से मजबूत समय लेकर आ रहा है। लंबे समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, वे धीरे-धीरे पूरे हो सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने के योग हैं, जिससे सैलरी या आमदनी बढ़ सकती है। इस दौरान मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। पैसों को लेकर जो तनाव बना हुआ था, उसमें राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा।

सलाह: आय बढ़ने के साथ खर्च पर भी कंट्रोल रखें।

मकर राशि: किस्मत देगी साथ

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी और करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। धन से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी। इसके अलावा प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।

सलाह: खुद पर भरोसा रखें और अवसरों का सही इस्तेमाल करें।

बाकी राशियों पर क्या होगा असर?

हालांकि इस गोचर से तीन राशियों को खास फायदा मिल रहा है, लेकिन बाकी राशियों के लिए भी यह समय सीख और बदलाव लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, तो कुछ को पैसों के मामले में सावधानी बरतनी पड़ेगी। बुध का असर व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता पर पड़ता है, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी से बचना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
