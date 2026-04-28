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बुद्ध पूर्णिमा पर बुध अस्त, इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

Apr 28, 2026 06:24 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mercury Sets on Buddha Purnima 2026 : इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुध की चाल बदलने जा रही है। ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त होने से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

बुद्ध पूर्णिमा पर बुध अस्त, इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

Mercury Sets on Buddha Purnima, बुद्ध पूर्णिमा पर बुध गोचर राशिफल : इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुध की चाल बदलने जा रही है। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर सभी 12 राशियों पर देखा जाता है। इस समय बुध उदित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल की वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत 1 मई 2026 के दिन रखा जाएगा। ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त होने से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुध का अस्त गोचर होना बेहद शुभ माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त होने से किन राशि के जातकों को लाभ हो सकता है-

बुद्ध पूर्णिमा पर बुध अस्त, इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

सिंह राशि के जातकों के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर बुध का गोचर कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर ग्रहों के राजकुमार बुध का अस्त होना बेहद शुभ माना जा रहा है। बिना ज्यादा परिश्रम के आपको सफलता हासिल होगी। इस राशि के लोगों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वालों को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।फैमिली के साथ ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी।

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कर्क राशि के जातकों के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर बुध का गोचर कैसा रहेगा?

बुद्ध पूर्णिमा पर ग्रहों के राजकुमार बुध का अस्त होना कर्क राशि के लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। नौकरी करने वालों को अपने बॉस और कलीग्स का भरपूर साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक लाभ के लिए बनाई गई योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। घर के सदस्य और दोस्तों संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

मकर राशि के जातकों के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर बुध का गोचर कैसा रहेगा?

मकर राशि के जातकों के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर ग्रहों के राजकुमार बुध का अस्त होना लकी साबित हो सकता है। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। धन का आगमन भी होगा। बिजनेस में किए गए हर प्रयास रंग लाएंगे। बिजनेस करने वालों को कोई प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है। शादी-शुदा लोगों की लाइफ में रोमांस बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने मैनेजर और दोस्तों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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