बुध वक्री 2026: 24 अक्टूबर से बदलेगी बुध की चाल, मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी
24 अक्टूबर 2026 को बुध तुला राशि में वक्री होंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध की यह चाल 13 नवंबर तक रहेगी। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और संचार का कारक माना जाता है। इस बदलाव के दौरान मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है।
Budh Vakri 2026: नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं या कारोबार में किसी पुराने सौदे के पूरा होने का इंतजार है? 24 अक्टूबर से बुध की चाल बदलने जा रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन बुध तुला राशि में वक्री होंगे। ज्योतिष में बुध को कारोबार, बुद्धि और वाणी का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की चाल में बदलाव को नौकरी, व्यापार और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बदलाव कुछ अच्छी खबरें ला सकता है।
मेष राशि: पुराने काम से मिल सकता है फायदा
मेष राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल कामकाज से जुड़ी उम्मीद जगा सकती है। नौकरी में बदलाव की तैयारी कर रहे लोगों को पुराने संपर्कों से कोई जानकारी मिल सकती है। कारोबारियों के लिए भी पहले किए गए प्रयास काम आ सकते हैं। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है या पहले से रुकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, हर मौके को फायदा समझकर तुरंत फैसला लेना ठीक नहीं होगा। किसी सौदे में आगे बढ़ने से पहले उसकी शर्तें अच्छी तरह समझ लें।
कर्क राशि: करियर में आगे बढ़ने का मौका
कर्क राशि वालों को नौकरी और कारोबार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। कार्यस्थल पर लंबे समय से किसी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे लोगों को उम्मीद बंध सकती है। कारोबार करने वालों के लिए पुराने ग्राहकों से बातचीत फायदेमंद रह सकती है। जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वे अपनी योजना पर दोबारा काम कर सकते हैं। पैसों के मामले में खर्चों का हिसाब रखना जरूरी होगा। आमदनी बढ़ने की उम्मीद में कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे बाद में परेशानी हो।
वृश्चिक राशि: अटके काम पर रहेगी नजर
वृश्चिक राशि वालों के लिए पुराने मामलों को सुलझाने का समय हो सकता है। नौकरी खोज रहे लोगों को पहले भेजे गए आवेदन या किसी पुराने संपर्क से जवाब मिलने की उम्मीद रह सकती है। कारोबारियों को लंबित भुगतान और अधूरे सौदों पर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी के बजाय बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश फायदेमंद हो सकती है। इस दौरान किसी की बात पर भरोसा करके बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें। जरूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें।
कब तक वक्री रहेंगे बुध?
पंचांग की गणना के अनुसार, बुध 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजकर 41 मिनट पर वक्री होंगे। इसके बाद 13 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष में बुध की इस चाल को बातचीत, कारोबार और फैसले लेने से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान पुराने कामों की समीक्षा करने और जरूरी कागजात ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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