10 नवंबर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, बुध की वक्री चाल से होगा लाभ

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित और व्यापार का कारक ग्रह कहा जाता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं और लगभग 23 दिनों तक एक राशि में रहते हैं, फिर अगली राशि में प्रवेश करते हैं। समय-समय पर ये ग्रह वक्री और मार्गी भी होते रहते हैं, जिसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। इस बार 10 नवंबर, रविवार को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में वक्री होने जा रहे हैं। यह राशि मंगलदेव के स्वामित्व में है, इसलिए इस परिवर्तन का प्रभाव थोड़ा तीव्र रहेगा। बुध की यह वक्री चाल 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान कुछ राशियों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं, बुध की वक्री चाल से किन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम-

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह स्वामी होते हैं, इसलिए इन पर इसका असर सीधा और गहरा पड़ता है। बुध के वक्री होने से आपकी सोच और निर्णय क्षमता और मजबूत होगी। पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे, खासकर वे जो संवाद या डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हैं। अगर कोई व्यापारिक सौदा या बातचीत लंबे समय से अटकी है, तो अब आगे बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय आत्ममंथन और नई रणनीति बनाने का है। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से संपर्क फिर से जुड़ सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा। बस, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए भी बुध ग्रह स्वामी हैं, इसलिए यह समय आपके लिए सकारात्मक आत्मविश्लेषण का रहेगा। जो लोग शिक्षा, लेखन, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में बड़ा फायदा मिल सकता है। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, और आप पुराने अधूरे काम को नई दिशा में पूरा कर पाएंगे। किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की नींव रखने का यह अच्छा समय रहेगा। हालांकि, संवाद में सटीकता रखें। गलतफहमियों से बचें। सेहत में सुधार के संकेत हैं और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लौटेगी।

वृश्चिक राशि- बुध इस बार वृश्चिक राशि में ही वक्री हो रहे हैं, इसलिए इसका सबसे बड़ा असर इसी राशि पर दिखेगा। लेकिन यह असर नकारात्मक नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी रहेगा। आपकी सोच गहरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। जो लोग रिसर्च, लेखन, वित्त, इंवेस्टमेंट या मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस समय लिए गए ठोस निर्णय आने वाले महीनों में बड़े परिणाम देंगे। बस, रिश्तों में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। बातों को शांत मन से संभालें।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल करियर और प्रतिष्ठा के लिए लाभकारी साबित होगी। अब तक जो काम धीरे चल रहे थे, उनमें गति आएगी। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, उन्हें ग्राहक या बाजार से अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। नई नौकरी या प्रमोशन की संभावना भी बन रही है। हालांकि, खर्चों पर थोड़ा संयम रखें और निर्णय भावनाओं में आकर न लें। मानसिक रूप से यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना नई सोच और आर्थिक प्रगति लेकर आ सकता है। जिन कामों में लंबे समय से देरी हो रही थी, वे अब गति पकड़ेंगे। विदेश या दूरस्थ स्थान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय नए क्लाइंट और अवसर लाएगा। नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की संभावना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन मेहनत का फल निश्चित मिलेगा। प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे।