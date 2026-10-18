24 अक्टूबर को बुध चलेंगे उल्टी चाल, दिवाली से पहले इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क
बुध 24 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में वक्री होंगे और 13 नवंबर को मार्गी होंगे। बुध की वक्री चाल को कारोबार, नौकरी, संवाद और रिश्तों से जुड़े मामलों में अहम माना जाता है। मेष, मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों को इस दौरान लेन-देन, दस्तावेजों और नए फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए।
अक्टूबर के आखिरी दिनों में बुध की चाल बदलने वाली है। 24 अक्टूबर को बुध तुला राशि में वक्री होंगे। ज्योतिष में बुध को कारोबार, वाणी, बुद्धि और संवाद का कारक माना जाता है। ऐसे में उनकी चाल में बदलाव को व्यापार, नौकरी और रिश्तों से जुड़े मामलों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस बार बुध की वक्री चाल दिवाली से पहले शुरू होगी। त्योहारों के दौरान खरीदारी और लेन-देन बढ़ने के कारण कारोबारियों के लिए हिसाब-किताब पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ राशियों को इस दौरान पुराने फैसलों की समीक्षा करनी पड़ सकती है।
बुध की चाल बदलने से क्या होगा?
बुध 24 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री होंगे और 13 नवंबर को मार्गी होंगे। इस दौरान बुध की गति पृथ्वी से देखने पर उल्टी दिखाई देगी। ज्योतिष में इसे वक्री अवस्था कहा जाता है।
बुध को बातचीत, लेखन, गणना और व्यापार से जोड़कर देखा जाता है। तुला राशि का संबंध साझेदारी और संतुलन से माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषीय आकलन में इस गोचर को पुराने मामलों पर दोबारा विचार करने और बातचीत में स्पष्टता रखने से जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को परेशानी होगी।
आइए जानते हैं, किन राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है
मेष राशि- मेष राशि वालों को साझेदारी से जुड़े मामलों में धैर्य रखना होगा। कारोबारी बातचीत चल रही है तो शर्तों को ध्यान से समझें। किसी पुरानी बात को लेकर रिश्तों में तनाव हो तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से हल निकालें।
मिथुन राशि- बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं। ऐसे में बुध की चाल में बदलाव को इस राशि के लिए खास माना जाता है। नौकरी और कारोबार से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। किसी योजना में बदलाव करना पड़े तो जल्दबाजी में फैसला न लें।
कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। इस दौरान पैसों के लेन-देन में सावधानी रखना बेहतर रहेगा। किसी को उधार देने या निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। जरूरी संदेश और कागजात दोबारा जांच लें।
तुला राशि- बुध आपकी राशि में वक्री होंगे। ऐसे में किसी पुराने मामले पर दोबारा बातचीत हो सकती है। नौकरी या कारोबार में नया फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। रिश्तों में गलतफहमी हो तो अपनी बात साफ रखें।
कब मार्गी होंगे बुध?
बुध 24 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री होंगे। इसके बाद 13 नवंबर 2026 को मार्गी हो जाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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