बुध के वक्री होने से इन राशियों को हो सकता है फायदा, इन राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां
ज्योतिषशास्त्र में बुध को दिमाग, बातचीत, पढ़ाई-लिखाई, कारोबार और फैसलों का कारक ग्रह माना जाता है। बुध मजबूत हो तो इंसान सही मौके पर सही बात कह पाता है और काम में आगे बढ़ता है। बुध कमजोर या वक्री हो जाए तो दिमाग भटका रहता है, बातों में गलतफहमी बनती है और काम अटकने लगते हैं।
मिथुन और कन्या बुध की अपनी राशियां हैं, इसलिए यहां बुध अच्छा फल देता है। वहीं मीन राशि में बुध कमजोर माना जाता है। इस बार बुध 26 फरवरी 2026 को रात 11:50 बजे कुंभ राशि में वक्री होगा। आइए जानते हैं, बुध के वक्री होने से किन राशियों को होगा लाभ और किन राशियों को रहना होगा सावधान। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि- कामकाज में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। लोगों से बात करके फायदा उठाएंगे। नौकरी और बिजनेस में धीरे-धीरे फायदा मिलेगा। पैसों में अचानक लाभ हो सकता है। रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। सेहत ठीक रहेगी, बस ज्यादा थकान से बचें।
वृषभ राशि- ऑफिस में सावधानी रखनी होगी। बातचीत में गलती होने से बात बिगड़ सकती है। नौकरी में बदलाव का मन बनेगा। बिजनेस में मुकाबला बढ़ेगा। खर्च ज्यादा होंगे, बचत कम होगी। रिश्तों में अहंकार से दूरी बन सकती है।
मिथुन राशि- किस्मत का साथ थोड़ा कमजोर रह सकता है। लंबी यात्रा टल सकती है। पिता से जुड़ी बातों में मन भारी रहेगा। नौकरी में मनचाहा फायदा नहीं मिलेगा। बिजनेस में टक्कर मिलेगी। पैसों में लापरवाही नुकसान करा सकती है।
कर्क राशि- अचानक फायदा मिलने के योग हैं, लेकिन रुकावटें भी रहेंगी। ऑफिस में सहकर्मियों से बहस हो सकती है। बिजनेस में मुनाफा सीमित रहेगा। पैसों को संभालकर चलें। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है।
सिंह राशि- पार्टनर और दोस्तों के साथ मनमुटाव हो सकता है। नौकरी में सीनियर से तकरार की स्थिति बन सकती है। बिजनेस पार्टनर से मतभेद बढ़ेंगे। कमाई होगी, लेकिन बचत नहीं बन पाएगी। जीवनसाथी की सेहत पर खर्च हो सकता है।
कन्या राशि- घर-परिवार में तनाव रहेगा। काम में देरी और ट्रांसफर जैसी स्थिति बन सकती है। बिजनेस में नतीजे धीमे रहेंगे। पैसों में उतार-चढ़ाव रहेगा। रिश्तों में बहस बढ़ सकती है। पैरों में दर्द की दिक्कत हो सकती है।
तुला राशि- बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंता रहेगी। नौकरी में काम ठीक रहेगा, लेकिन संतुष्टि कम मिलेगी। बिजनेस में कड़ी टक्कर रहेगी। खर्च बढ़ेंगे। रिश्तों में शब्दों का ध्यान रखें। बच्चों की सेहत पर नजर रखें।
वृश्चिक राशि- मन में नकारात्मक सोच हावी रह सकती है। ऑफिस में मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। बिजनेस में मुकाबला बढ़ेगा। पैसों की कमी महसूस हो सकती है। रिश्तों में दूरी आएगी। कंधे और जांघों में जकड़न हो सकती है।
धनु राशि- काम में देरी और दोस्तों से दूरी बन सकती है। नौकरी में दबाव बढ़ेगा। बिजनेस में मुनाफा घटेगा। पैसों में उतार-चढ़ाव रहेगा। रिश्तों में धैर्य रखें, वरना बात बिगड़ सकती है। आंखों में जलन हो सकती है।
मकर राशि- नौकरी में मनचाहा संतोष नहीं मिलेगा। बिजनेस में कमाई के साथ खर्च भी बढ़ेंगे। रिश्तों में ईगो की वजह से दूरी आ सकती है। आंखों और दांतों में परेशानी हो सकती है। पैसों को संभालकर खर्च करें।
कुंभ राशि- धैर्य की कमी महसूस होगी। नौकरी बदलने का मन बनेगा, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी। बिजनेस में मुनाफा कम रह सकता है। पैसों में उतार-चढ़ाव रहेगा। रिश्तों में अहंकार से नुकसान हो सकता है। पैरों में दर्द की शिकायत रहेगी।
मीन राशि- किस्मत का साथ कमजोर महसूस होगा। नौकरी में सीनियर से तनाव हो सकता है। बिजनेस में मुनाफा कम रहेगा। पैसों में रुकावट आएगी। रिश्तों में संतुष्टि कम रहेगी। सर्दी-खांसी की दिक्कत हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि