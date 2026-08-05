आज से इन 6 राशियों पर होगी धन वर्षा, सूर्य, गुरु, बुध गोचर देगा प्रॉफिट
Mercury Rashifal Guru transit Sun 2026 : ग्रहों के राजकुमार बुध ने आज कर्क राशि में प्रवेश किया है, जहां पहले से ही सूर्य और गुरु ग्रह मौजूद हैं। सूर्य, बुध और गुरु मिलकर कुछ राशियों की किस्मत निखारने वाले हैं।
Mercury Rashifal Guru transit Sun 2026 : चंद्र की राशि कर्क में इस वक्त तीन बड़े ग्रह अपना पैर जमाए बैठे हुए हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध ने आज के दिन कर्क राशि में प्रवेश किया है, जहां पहले से ही सूर्य और गुरु ग्रह मौजूद हैं। 5 अगस्त के दिन बुध के गोचर करते ही कर्क राशि में बुध, गुरु और सूर्य की युति बनी रही है। चंद्र की राशि में गुरु और सूर्य की युति गुरु आदित्य राजयोग बन रहा है। वहीं, बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। हिन्दू पंचांग के अनुसार, कर्क राशि में बुधादित्य राजयोग 17 अगस्त की सुबह तक बना रहेगा। वहीं, गुरु आदित्य राजयोग 22 अगस्त की शाम तक बना रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु की युति, बुधादित्य राजयोग और गुरु आदित्य राजयोग से किन राशियों को लाभ होगा -
आज से इन 6 राशियों पर होगी धन वर्षा, सूर्य, गुरु, बुध गोचर देगा प्रॉफिट
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य का गोचर लगभग 6 राशियों को फायदा दे सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। आप काफी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहेंगे। यात्रा करने के योग बन रहे हैं। करियर लाइफ में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु, बुध और सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य का गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। मैरिड लाइफ में रोमांस बना रहेगा। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु, बुध और सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य का गोचर पॉजिटिव साबित हो सकता है। बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं, हर मुश्किल को अपनी सूझ-बूझ के साथ सॉल्व कर लेंगे।
तुला राशि के जातकों के लिए गुरु, बुध और सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य का गोचर शानदार साबित हो सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु, बुध और सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य का गोचर लाभ दे सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स से राहत मिल सकती है।
मकर राशि के जातकों के लिए गुरु, बुध और सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध और सूर्य का गोचर शुभ साबित हो सकता है। पार्टनर के साथ चल रही दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। व्यापारियों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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