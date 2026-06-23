25 दिन तक बुध चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
Mercury Rashifal Budh Vakri Gochar 2026 : जल्द ही बुध अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। बुध की उलटी चाल यानि वक्री चाल में गोचर लगभग 25 दिन तक रहेगा। बुध गोचर से कुछ राशि के जातक मालामाल हो सकते हैं।
Mercury Rashifal Budh Vakri Gochar 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध करीब 3 महीने के बाद वक्री चाल में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय बुध कर्क राशि में विराजमान हैं और मार्गी चाल चल रहे हैं। जल्द ही बुध अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 29 जून 2026 के दिन बुध का गोचर उलटी चाल में होगा। बुध की उलटी चाल यानि वक्री चाल में गोचर लगभग 25 दिन तक रहेगा। ग्रहों के राजकुमार बुध की ये वक्री चाल 24 जुलाई 2026 की सुबह तक बनी रहेगी। कुछ राशियों के लिए बुध की ये उलटी चाल बेहद ही खास रहने वाली है। आइए पंडित जी से जानते हैं कि किन राशियों के लिए बुध का उलटी चाल में गोचर करना लाभकारी रहने वाला है-
25 दिन तक बुध चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध के वक्री होने से तीन राशियों को लाभ होगा। आइए जानते हैं-
बुध की उलटी चाल मेष राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी?
ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री चाल में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। व्यापार में सफलता मिलेगी। इस दौरान किए गए कामों में सफलता मिलेगी। धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। जीवन में आ रही मानसिक और शारीरिक दिक्कतें भी दूर होने लगेंगी। पढ़ाई में छात्रों का मन लगेगा।
बुध की उलटी चाल कर्क राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी?
ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री चाल में गोचर करना कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यापार और नौकरीपेशा लोगों के लिए वक्त अच्छा रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता आएगी। कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की संभावना है।
बुध की उलटी चाल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी?
ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री चाल में गोचर करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। व्यापार में की गयी मेहनत रंग लाएगी। इसके साथ ही नयी जॉब मिलने के संकेत भी हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती नजर आ रही है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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