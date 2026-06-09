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58 दिन तक इन राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव, बुध गोचर से होगा जबरदस्त लाभ, जरूर करें ये 3 उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mercury Rashifal Budh Gochar 2026 : बुध का नक्षत्र परिवर्तन भी सभी राशियों पर अपना इफेक्ट डालता है। जल्द ही बुध का नक्षत्र परिवर्तन गुरु के नक्षत्र में होने जा रहा है, जिससे कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं। 

58 दिन तक इन राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव, बुध गोचर से होगा जबरदस्त लाभ, जरूर करें ये 3 उपाय

Mercury Rashifal Budh Gochar: ग्रहों के राजकुमार की चाल में बदलाव होने जा रहा है। बुध ग्रह तर्क, बातचीत और व्यापार के कारक माने जाते हैं। इस वक्त बुध आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध की चाल समय-समय पर बदलती रहती है। बुध का नक्षत्र परिवर्तन भी सभी राशियों पर अपना इफेक्ट डालता है। जल्द ही बुध का नक्षत्र परिवर्तन गुरु के नक्षत्र में होने जा रहा है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, लगभग 2 दिन के बाद 11 जून 2026 को सुबह में 11 बजकर 30 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं। 8 अगस्त 2026 की सुबह तक बुध इसी नक्षत्र में विराजमान रहकर गोचर करेंगे। ऐसे में बुध के इस गोचर से कुछ राशियों को बंपर लाभ हो सकता है। इस गोचर के दौरान कुछ उपाय भी बेहद लाभकारी साबित होंगे। आइए जानते हैं गुरु के नक्षत्र में बुध के गोचर करने से कौन सी राशियों को लाभ मिल सकता है-

58 दिन तक इन राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव, बुध गोचर से होगा जबरदस्त लाभ, जरूर करें ये 3 उपाय

मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर मिथुन राशि आपके लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। कला से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। सोशल कनेक्शन में वृद्धि होगी। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

सिंह राशि के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगी। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है। आपके दिमाग में कई इनोवेटिव विचार आ सकते हैं।

कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर कन्या राशि वालों को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इस समय स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे।

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बुध गोचर का प्रभाव बढ़ाने के लिए करें ये उपाय

  1. ॐ बुं बुधाय नमः, ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः, ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: मंत्रों का जाप करें।
  2. बुधवार के दिन हरी साग-सब्जी या अन्न का दान करने से भी बुध देव की कृपा पा सकते हैं।
  3. बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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