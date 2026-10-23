कल से 21 दिन बुध होंगे दिलदार, टेढ़ी चाल चलकर 4 राशियों को देंगे लाभ
MERCURY Rashifal Budh Vakri 2026 Budh Transit : 24 अक्टूबर से अगले 21 दिन तक बुध टेढ़ी चाल चलेंगे। अगले 13 नवंबर तक बुध ऐसे ही वक्री अवस्था में रहेंगे। इस दौरान कुल 4 राशियों पर बुध की अच्छी एनर्जी देखने को मिलेगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानें कि आखिर लाभ पाने वाली 4 राशियां कौन सी हैं?
MERCURY Rashifal Budh Gochar 2026 Budh Transit : ग्रहों के राजकुमार कहलाने वाले बुध कल से वक्री होने वाले हैं। कल यानी 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक बुध टेढ़ी चाल ही चलते हुए आगे बढ़ेंगे और ये सारी चीजें तुला राशि के अंदर होंगी। ऐसे में अगले 21 दिन तक बुध का प्रभाव हर एक राशि पर पड़ने वाला है। बुध को बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल का कारक मानते हैं और इसे बिजनेस से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि वक्री अवस्था में बुध अच्छा असर नहीं डालते हैं लेकिन सभी राशियों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार अगले 21 दिन तक मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों को बुध कई लाभ देते नजर आएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इन राशियों पर बुध का असर कैसा होगा?
वक्री बुध से ऐसे मिलेगा 4 राशियों को लाभ-
मेष राशि पर वक्री बुध का असर कैसा होने वाला है?
इस राशि के जातकों को बुध की उलटी चाल से खूब लाभ मिलने वाला है। कल से 21 दिन तक वक्री बुध के चलते पर्सनैलिटी और भी मजबूत बनेगी। इस दौरान कम्युनिकेशन स्किल्स में निखार आएगा। लोग आपकी बातों से पहले से ज्यादा प्रभावित होंगे। बातों का असर लोगों पर साफ दिखेगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों की परेशानियां अब 13 नवंबर से पहले-पहले खत्म होती नजर आएंगी। हालांकि इस दौरान खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी होगी।
कर्क राशि पर वक्री बुध का असर कैसा होने वाला है?
चंद्रमा की इस राशि को भी बुध की उलटी चाल से फायदा होगा। अगले 21 दिन इस राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जिससे अगले कुछ दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। करियर में ग्रोथ की संभावना है। प्रमोशन होने के चांस हैं। पर्सनल लाइफ में भी चीजें पॉजिटिव होंगी। पार्टनर संग रिश्ता और भी मजबूत होगा। इस दौरान अचानक से धनलाभ के संकेत हैं। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। मेंटली तौर पर सुकून मिलेगा और सारे काम बनते जाएंगे।
वृश्चिक राशि पर वक्री बुध का असर कैसा होने वाला है?
बुध की बदलती स्थिति का अच्छा असर वृश्चिक राशि वालों पर भी पड़ने वाला है। इस राशि के जातकों को अचानक से कोई ऐसा फायदा होगा जिससे मन को राहत मिलेगी। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस एक्सपेंड होगा तो इनकम सोर्स बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर मिलने से चीजें आसान लगने लगेंगी। बिजनेस और नौकरी में आने वाली दिक्कतें अब धीरे-धीरे कम होती जाएंगी। सीनियर्स सपोर्ट करेंगे और काम में मजा भी आएगा। इस दौरान आपकी बातों का असर लोगों पर साफ दिखेगा।
धनु राशि पर वक्री बुध का असर कैसा होने वाला है?
धनु राशि वालों को बुध की उलटी चाल से पैसों की स्थिति मजबूत नजर आने वाली है। बिजनेस से जुड़े लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट के हाथ लगने से राहत पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस दौरान कहीं ट्रैवल करने का योग बनेगा जो आगे चलकर फायदा भी देगा। पर्सनल लाइफ में बातचीत से चीजें और भी मजबूत होंगी। पार्टनर का सपोर्ट पूरा मिलने वाला है।
ज्यादा लाभ देंगे बुध के ये आसान उपाय
1. कल से लेकर अगले 21 दिन तक हर बुधवार भगवान गणेश की विधि-विधान के साथ पूजा करें। इस दौरान गणेशजी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं।
2. बुधवार के दिन ही जरूरतमंदों की सेवा जरूर करें। आप चाहे तो हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ मानते हैं।
3. गाय को हरा चारा खिलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये उपाय जरूर करें। माना जाता है कि इससे बुध ग्रह से जुड़ी चीजें और भी सुलझती जाती हैं।
4. अगले 21 दिन तक रोजाना आप ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भी खूब फायदा होगा।
5. इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी से भी बात करते वक्त सही शब्दों का इस्तेमाल करें। अपनी बातों से किसी को भी ठेस ना पहुंचाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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