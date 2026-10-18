21 दिनों तक 3 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, बुध गोचर देगा करियर में लाभ
Mercury Rashifal Budh gochar 2026 : इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध सीधी चाल में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में बुध अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियां मालामाल होने वाली हैं।
Mercury Rashifal Budh gochar 2026, वक्री बुध गोचर का राशिफल : ग्रहों के राजकुमार जल्द ही अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। बुध का उलटी चाल में गोचर करना कुछ राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। इस समय बुध सीधी चाल में शुक्र की राशि में विराजमान हैं। कुछ ही दिनों में बुध अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 के दिन दोपहर में 12 बजकर 41 मिनट पर बुध का वक्री चाल में गोचर होगा। ग्रहों के राजकुमार बुध इस बार 21 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। 13 नवंबर 2026 के दिन तक बुध का वक्री चाल में गोचर होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री चाल में गोचर करना किन राशियों के लिए शानदार रहेगा -
21 दिनों तक 3 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, वक्री बुध गोचर देगा करियर में लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध का वक्री चाल में गोचर करना लगभग 3 राशियों के लिए बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है।
मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री होना कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री होना बेहद फायदेमंद साबित होगा। आपके करियर की हालत में सुधार होगा। धन के मामले में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं। धन की वर्षा कुछ लोगो पर हो सकती है। कारोबार करने वाले लोगों को पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है।
कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री होना कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री होना शानदार माना जा रहा है। कोई बढ़िया डील मिल सकती है। बॉस के साथ आपका तालमेल सही बना रहेगा। फाइनेंशियल सिचूऐशन में सुधार होगा। प्रॉफिट होने के योग बन रहे हैं।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री होना कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री होना शुभ माना जा रहा है। करियर के मामले में आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। पैसे कमाने के नए मौके मिल सकते हैं। कारोबार में नए प्रयोग और योजनाएं लाभ दे सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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