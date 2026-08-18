4 दिन बाद से इन राशियों को प्रमोशन और धन लाभ, बुध गोचर का कमाल
Mercury in leo Horoscope Budh Gochar 2026 : सिंह राशि में बुध के प्रवेश करते ही बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह इस राशि में पहले से बैठे हुए हैं। बुध का गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है -
कुछ ही दिनों में बुध ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। बुध की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख, तेज बुद्धि, व्यापार की स्थिति अच्छी बनी रहती है। जल्द ही बुध चंद्र ग्रहण से पहले गोचर करेंगे, जो कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है। इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध कर्क राशि में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को बुध सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सिंह राशि में बुध के प्रवेश करते ही बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह इस राशि में पहले से बैठे हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं बुध का गोचर सिंह राशि में होने से किन राशियों को किस्मत का साथ मिल सकता है -
4 दिन बाद से इन राशियों को प्रमोशन और धन लाभ, बुध गोचर का कमाल
सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा साबित होगा?
बुध का सिंह राशि में गोचर करना इस राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे। ऑफिस में आपको अपने कलीग्स का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपके विरोधी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं।
धनु राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा साबित होगा?
बुध का सिंह राशि में गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी इंकम बढ़ाने के कई नए रास्ते मिल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बिजनेस में बनाई गई योजनाएं अपना प्रभाव दिखाएंगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा साबित होगा?
बुध का सिंह राशि में गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होना संभव है। तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। धन के मामले में आप समृद्ध रहेंगे।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा साबित होगा?
बुध का सिंह राशि में गोचर करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आपके बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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