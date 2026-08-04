कल से तुला समेत 5 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, बुध गोचर देगा बंपर प्रॉफिट
Mercury in cancer rashifal budh gochar: बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ राशियों के समय बेहद खास माना जा रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं कर्क राशि में बुध के प्रवेश करने से किन राशियों की किस्मत चमकेगी और क्या उपाय करना चाहिए-
Mercury in cancer rashifal budh gochar, बुध गोचर राशिफल : ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर करना ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। चंद्र की राशि में बुध एंटर करने जा रहे हैं। कर्क राशि में बुध के गोचर करने से बुध और चंद्र ग्रह का प्रभाव कुछ राशियों पर देखने को मिलेगा। बुध वाणी, संचार, और व्यापार के कारक माने जाते हैं। बुध जब भी चाल बदलते हैं तो हर एक राशि पर कुछ- न- कुछ प्रभाव डालते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 अगस्त के दिन शाम में 7 बजकर 58 मिनट पर बुध का गोचर कर्क राशि में होगा। चंद्रमा की राशि बुध का गोचर 22 अगस्त की शाम तक होगा। बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ राशियों के समय बेहद खास माना जा रहा है। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं कर्क राशि में बुध के प्रवेश करने से किन राशियों को लाभ होगा और क्या उपाय करना चाहिए-
कल से तुला समेत 5 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, बुध गोचर देगा बंपर प्रॉफिट
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि में बुध का गोचर करना लगभग 5 राशि के जातकों को शुभ फल दे सकता है। आइए जानते हैं -
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इस गोचर से स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सोशल कनेक्शन में वृद्धि होगी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए शानदार साबित हो सकता है। कला से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर करना तुला राशि के जातकों को फायदा दे सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा।
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क गोचर कैसा रहेगा?
ग्रहों के राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। करियर में सम्मान मिलेगा।
बुध के कर्क गोचर के दौरान क्या उपाय करें?
- ॐ बुं बुधाय नमः, ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः, ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: मंत्रों का जाप करें।
- बुधवार के दिन हरी साग-सब्जी या अन्न का दान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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