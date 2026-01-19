Hindi Newsधर्म न्यूज़Mercury in Aquarius Horoscope Budh Gochar 2026 Kumbh Rashi these zodiacs will find luck Rashifal Mercury Transit
Mercury in Aquarius, Rashifal Mercury Transit: इस वक्त बुध मकर राशि में विराजे हुए हैं, जो शनि देव की राशि है। बस कुछ ही दिनों में बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के गोचर करते ही कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
Jan 19, 2026 12:07 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Mercury in Aquarius, Rashifal Mercury Transit: बुध ग्रह आप पर मेहरबान हों तो जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। यही नहीं बुध ग्रहों के राजकुमार भी माने जाते हैं। इस वक्त बुध मकर राशि में विराजे हुए हैं, जो शनि देव की राशि है। बस कुछ ही दिनों में बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामित्व शनि के पास है। ग्रहों के राजकुमार बुध के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा। आइए जानते हैं शनि की कुंभ राशि में बुध का गोचर करना किन राशियों को लाभ दे सकता है-
बुध का गोचर कुंभ राशि में, इन 3 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ
वृश्चिक राशि
- शनि की कुंभ राशि में बुध का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है।
- बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है।
- जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
- परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
- खुद को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए प्रकृति में समय बिताएं।
- अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
मेष राशि
- मेष राशि वालों के लिए शनि की कुंभ राशि में बुध का गोचर लाभकारी साबित हो सकता है।
- सरकारी नौकरी करने वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
- व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है।
- स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें।
- आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है।
- पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा।
मकर राशि
- शनि की कुंभ राशि में बुध का गोचर मकर राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है।
- उद्योगपतियों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है।
- धन का आगमन होगा।
- कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे।
- फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं।
- यह समय निवेश के तौर पर भी शुभ माना जा रहा है।
- इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
