बुध नक्षत्र गोचर से 5 राशियों को 10 दिन मिलेगा फायदा, नौकरी-बिजनेस में अच्छे संकेत
Transit Mercury Rashifal Mangal Gochar 2026: आज से 5 दिन बाद बुध विशाखा नक्षत्र में जाने वाले हैं और 10 दिन यहीं रहेंगे। इस दौरान कुल 5 राशियों को नौकरी और बिजनेस में अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
Transit Mercury Rashifal Mangal Gochar 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 25 नवंबर को बुध अपना नक्षत्र बदलेंगे और इससे कुल 5 राशियों को लाभ होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल्स, नौकरी और बिजनेस से जोड़कर देखते हैं। बुध की चाल जब भी बदलती है तो इसका असर हर एक राशि पर पड़ता है। आज से ठीक 5 दिन बाद बुध विशाखा नक्षत्र में जाएंगे जिसके ग्रह स्वामी गुरु यानी बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र में बुध कुल 10 दिन रहेंगे यानी 25 नवंबर तक बुध विशाखा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं।
बात की जाए विशाखा नक्षत्र की तो गुरु ग्रह स्वामी होने के नाते इस गोचर के जरिए बुध और गुरु दोनों का असर दिखएगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस बदलाव से राशियों को नौकरी और बिजनेस के मामले में अच्छा संकेत मिलेगा। इस बीच कुछ राशियों के लिए पैसों की स्थिति भी संभलेगी। जानें आखिर इस नक्षत्र गोचर से किन 5 राशियों को लाभ मिलेगा?
बुध गोचर से कुल 5 राशियों को मिलने वाला है लाभ-
वृषभ राशि पर बुध गोचर का असर
बुध का गुरु के नक्षत्र में जाना वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा होगा। नई नौकरी से जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। बातों का असर भी लोगों पर दिखेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होगा। सीनियर्स काम को सराहेंगे। काम से पहचान और भी बढ़ेगी।
धनु राशि पर बुध गोचर का असर
धनु राशि वालों के लिए भी बुध का गोचर अच्छा रहने वाला है। घर-परिवार में समय बीतेगा। लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। नौकरीपेशा लोग प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर सुन सकते हैं। कोई नई जिम्मेदारी मिलने से काम का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने के चांस हैं। धीरे-धीरे पुराने काम पूरे होंगे।
मीन राशि पर बुध गोचर का असर
पैसों के मामले में मीन राशि वालों के लिए बुध गोचर वाला समय अच्छा जाएगा। इनकम ठीक रहने वाली है। ऐसे में पैसों से जुड़ी दिक्कत खत्म होगी। नौकरी से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे मन खुश रहेगा।
मकर राशि पर बुध गोचर का असर
बुध की बदली चाल से मकर राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में फायदा मिलने के संकेत हैं। सैलरी बढ़ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई नई और अच्छी डील मिल सकती है। मेहनत का रिजल्ट जल्दी मिलेगा।
कन्या राशि पर बुध गोचर का असर
बुध का नक्षत्र गोचर कन्या राशि वालों के लिए लकी साबित होगा। अगर बिजनेस में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो वो दूर होगी। किसी पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम हो सकता है। बातचीत का असर लोगों पर दिखेगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो फायदेमंद होगी।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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