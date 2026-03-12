बुध 21 मार्च को होने वाले मार्गी, कुंभ राशि में रहकर बुध चलेंगे सीधी चाल, किन राशियों का चमकेगा बिजनेस और करियर
Mercury direct 2026:21 मार्च को बुध मार्गी होने वाले हैं। बुध की चाल का यह बदलाव कई राशयों के लिए बदलाव लाएगा। वाणी और कम्युनिकेशन में असर होगा। खासकर स्पष्टता से चीजें होंगी और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगी।
21 मार्च को बुध मार्गी होने वाले हैं। बुध की चाल का यह बदलाव कई राशयों के लिए बदलाव लाएगा। वाणी और कम्युनिकेशन में असर होगा। खासकर स्पष्टता से चीजें होंगी और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगी। अगर आप किसी गलतफहमी का शिकार थे, तो अब सब चीजें सुलझने वाली हैं। पहले आपको बता दें कि बुध ग्रह को बुद्धि, समझदारी, वाणी, लॉजिकल रीजनिंग, व्यापार, व्यवसाय, नेटवर्किंग और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। जब बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होता है, तो इसका प्रभाव नेगेटिव हो जाता है और इन सभी चीजों पर नेगेटिव असर होता है। लेकिन जब मार्गी होते हैं, तो सभी चीजों पर पॉजिटिव असर होता है। अब 21 मार्च 2026 में मार्गी हो जाएंगे और जून तक मार्गी रहेगे। इससे बुध के कारण होने वालर परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। बुध के मार्गी होते ही बुद्धि और लॉजिकल पॉवर बढ़ेगी। गलतफहियां दूर होंगी। अप आप अच्छे से फैसले ले पाएंगे। इसका असर बिजनेस पर भी पड़ेगा। कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याएं भी कम हो जाएंगी।
जब बुध वक्री तो किस पर क्या असर हुआ
जब बुध वक्री होते हैं, कई राशियों को दिक्कतें भी आते हैं। इसके लिए आपको कुछ मामलों में अलर्ट रहना चाहिए। खासकर करियर और खास मीटिंग और यात्रा से जुड़ा कुछ फैसला ले रहे हैं, तो राशियों के अनुसार इन बातों को जान लें। बुध के मार्गी होने पर डेटा या टेक्नोलॉजी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर कहीं बाहर जा रहेे हैं, तो विवाद हो सकता है। आपको किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है। बुध के वक्री होने के दौरान सोचने-समझने की एबिलिटी कम हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में देरी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। व्यापार में दिक्कतें, आपसी टकराव, बातचीत और मीटिंग में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, और टेलीफोन, इंटरनेट या नेटवर्किंग में दिक्कतें आ सकती हैं।
अब आइए जानते हैं, बुध के मार्गी होने से किन राशियों पर क्या असर होगा
धनु राशि के लोगों को बुध के मार्गी होने से क्या मिलेगा
धनु राशि के लोगों को किसी प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन के जरिए अचानक लाभ और गहरे बदलाव मिल सकते हैं। बुध के मार्गी होने से ,समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।
मकर राशि पर क्या असर
मकर राशि वालों लोगों को बुध के मार्गी होने से रोज के काम में सुधार मिलेगा। बुध वक्री होते हैं, तो चीजें आपस में उलझी हुई था, लेकिन अब सीधे होकर चीजें सहीं होंगी। कम्युनिकेशन के जरिए लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस में पहले से अच्छी तेजी आएगी।
वृश्चिक राशि वालों को क्रिएटिविटी में लाभ होगा
बुध का मार्गी होना इस राशि के लोगों को ऑफिस में लाभ दिलाएंगे, आपके आइडियाज से आपको अलग पहचान मिलेगी और आपको तारीफे मिलेंगी। लवलाइफ में चीजें अच्छी रहेंगी। इस समय बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां