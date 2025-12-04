संक्षेप: वैदिक ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, वाणी, संचार, शिक्षा, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी, मित्रता, सामाजिक संबंधों, छोटी यात्राओं, सूचना-प्रेषण और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। 6 दिसंंबर को बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

वैदिक ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, वाणी, संचार, शिक्षा, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी, मित्रता, सामाजिक संबंधों, छोटी यात्राओं, सूचना-प्रेषण और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। 6 दिसंंबर को बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे तो कुछ राशि वालों को सावधान रहना होगा। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि में बुध के प्रवेश से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह समय गहरी सोच का रहता है। किसी मुद्दे को सतही तौर पर देखने के बजाय आप उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। निजी और काम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आगे बढ़ सकती है। पुराने सवालों के जवाब भी मिलने के संकेत हैं।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह अवधि रिश्तों और साझेदारी पर अधिक फोकस लेकर आती है। आप किसी करीबी के साथ रुका हुआ संवाद फिर से शुरू कर सकते हैं। किसी सहयोगी, पार्टनर या मित्र के साथ लंबी बातचीत हो सकती है, जिससे कई बातें साफ होंगी।

मिथुन राशि- मिथुन जातकों के लिए कामकाज और दिनचर्या को बेहतर बनाने का समय माना जा सकता है। छोटे-छोटे कामों को व्यवस्थित करने, किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को साफ करने और गलतियों को ठीक करने में मन लगेगा। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर भी ज्यादा फोकस रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों की भावनाएं और रचनात्मकता दोनों मजबूत दिख सकती हैं। आप अपने दिल की बात किसी को खुलकर बता पाएंगे। बच्चों, शौक या किसी रचनात्मक काम से जुड़ा माहौल बेहतर होगा। मूड भी पहले से हल्का और खुला महसूस हो सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय परिवार और घर के माहौल को सुधारने वाला साबित हो सकता है। घर में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। आप घरेलू चीजों को व्यवस्थित करने या किसी पुराने काम को पूरा करने पर ध्यान देंगे।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह बदलाव कम्युनिकेशन को तेज करने वाला होगा। मीटिंग, बातचीत, छोटी यात्राओं या किसी लिखित काम में प्रगति दिख सकती है। आप अपनी बात पहले से ज्यादा साफ तरीके से रख पाएंगे।

तुला राशि- तुला राशि वालों का ध्यान इस समय पैसों, संसाधनों और जिम्मेदारियों पर जाएगा। बजट प्लान करने, खर्च कम करने या नए तरीके से बचत शुरू करने का मन बन सकता है। आप अपनी प्राथमिकताओं को लेकर ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश सीधे आप पर असर डालता है। आपकी बातों में वजन बढ़ेगा और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। किसी विषय को गहराई से समझने की क्षमता बढ़ेगी। यह समय आत्मचिंतन और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत कर सकता है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय भीतर की बातों को समझने और पुराने बोझ को हल्का करने का है। आप कम बोलेंगे लेकिन सोच ज्यादा रहेगी। किसी निजी मुद्दे पर समाधान खोजने का मन बनेगा। यह अवधि शांत रहने की सीख भी देती है।

मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए यह समय दोस्तों, टीमवर्क और नए संपर्कों के लिए अच्छा माना जा सकता है। कोई नई जानकारी मिलने या किसी नए व्यक्ति से मिलने की संभावना है। समूह में काम करते समय आपके विचारों को महत्व मिलेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के करियर और कामकाज से जुड़े फैसलों पर इस दौरान प्रभाव दिख सकता है। आप सार्वजनिक तौर पर कोई बात रखने या किसी महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने की स्थिति में आ सकते हैं। आपकी राय को लोग गंभीरता से लेंगे।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय सीखने और ज्ञान बढ़ाने का माना जाता है। किसी विषय पर गहराई से पढ़ने, सीखने या शोध करने का मन बनेगा। यात्रा या भविष्य की योजनाओं पर भी विचार हो सकता है। सोच पहले से ज्यादा परिपक्व महसूस होगी।