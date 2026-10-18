मीन राशिफल आज 18 अक्टूबर 2026: नौकरी में बढ़ेगा मान-सम्मान, आय के नए मौके और दोस्तों से मिलेगा सहयोग
Meen Rashifal Today 18 October 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज में सराहना और नए अवसर लेकर आ सकता है। दिन की शुरुआत में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।
Meen Rashifal Today 18 October 2026, Pisces Horoscope: जिम्मेदारी निभाने से शुरू हुआ दिन शाम तक सहयोग और बातचीत की ओर मुड़ सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के दसवें भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के ग्यारहवें भाव में जाएगा। शुरुआती हिस्से में कोई जरूरी काम, आपकी भूमिका या दूसरों की अपेक्षा ध्यान मांग सकती है। काम ठीक होने पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन उसे अगली हर जिम्मेदारी स्वीकार करने की वजह न बनाएं। शाम को परिचितों से बात करके किसी योजना का व्यावहारिक पहलू समझ आ सकता है। अपने प्रयास को केवल दूसरों की राय से न तौलें। शनि मीन राशि के पहले भाव में हैं। उनका प्रभाव अपनी उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार वादा करने की जिम्मेदारी बताता है, इसलिए मदद की हामी देने से पहले बाकी काम देखें। किसी बात पर भरोसा कम लगे तो तथ्य जुटाएं, खुद को कमजोर न मानें। दिन में खुशी और थोड़ी उलझन साथ रह सकती है। दोनों के बीच एक छोटा, साफ फैसला लेना राहत दे सकता है।
मीन राशि का लव राशिफल
काम की व्यस्तता के बीच रिश्तों को केवल बचा हुआ समय न दें। साथी या परिवार को पहले बता दें कि आप कब आराम से बात कर पाएंगे। इससे इंतजार को अनदेखी समझने की संभावना कम होगी। किसी अपने से सराहना मिले तो उसे सहजता से स्वीकार करें। हर अच्छी बात का जवाब अपनी कमी बताकर देना जरूरी नहीं। शाम को दोस्त के साथ छोटी बातचीत मन हल्का कर सकती है। समूह में अपने रिश्ते की निजी बात साझा करने से पहले सामने वाले की सुविधा सोचें। बच्चों के साथ समय मिले तो उनकी रुचि का छोटा काम करें। नए परिचय में जल्द निष्कर्ष निकालने के बजाय बातचीत को सामान्य गति से बढ़ने दें।
मीन राशि का करियर राशिफल
जरूरी काम को सुबह के हिस्से में स्पष्ट रूप दें। किसी को अपडेट भेजना है तो केवल व्यस्त होने की बात न लिखें, पूरा हुआ हिस्सा और बाकी कदम बताएं। पढ़ाई और रचनात्मक प्रयास में गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में हैं। उनका प्रभाव किसी विचार को समझकर अपने तरीके से प्रस्तुत करने में मदद दे सकता है, इसलिए तैयार जवाब याद करने के साथ उसका कारण भी समझें। कामकाजी लोगों को पूछताछ या नए अनुरोध मिलें तो पहले जरूरत और समयसीमा जानें। हर पूछताछ को तय काम न मानें। शाम की बातचीत से कोई उपयोगी संपर्क मिल सकता है। उसका विवरण लिख लें और आगे क्या पूछना है, तय करें। विद्यार्थियों को अपनी गलती की सूची से दोहराई करना उपयोगी रहेगा।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
आमदनी की उम्मीद बढ़े तो भी खर्च का फैसला उपलब्ध रकम देखकर करें। राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। इनके प्रभाव में सुविधा पर होने वाले खर्च और जरूरी भुगतान के बीच चुनाव करते समय भुगतान की तारीख पहले देखें। छोटे खर्च जोड़कर देखने से तस्वीर साफ होगी। किसी जोखिम भरी योजना की चर्चा आकर्षक लगे तो उससे दूरी बनाकर जानकारी जांचें। काम के बदले रकम तय करते समय अतिरिक्त बदलाव की शर्त भी पूछें। दोस्त के दबाव में आर्थिक फैसला लेना जरूरी नहीं है।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
जिम्मेदारी निभाते हुए शरीर की सामान्य थकान को नजरअंदाज न करें। लंबे काम के बीच उठना, पानी पीना और बैठने की मुद्रा बदलना उपयोगी रहेगा। प्रतिक्रिया या संदेश बार बार जांचने से मन व्यस्त रह सकता है। इसके लिए कुछ अंतराल तय करें। शाम को दोस्तों से बात अच्छी लगे तो भी सोने का समय बहुत आगे न खिसकाएं। भोजन आराम से करें और दिन की उपलब्धियों के साथ अपनी थकान भी पहचानें। अगले दिन की तैयारी थोड़ी करके बाकी समय शांत गतिविधि के लिए छोड़ें।
आज की सलाह: अच्छी प्रतिक्रिया स्वीकार करें, लेकिन अगला वादा अपनी वास्तविक क्षमता देखकर करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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